L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a regretté le erreurs défensives que l’équipe s’engage et défend son capitaine, Lionel Messi, dont il a rappelé qu’il n’a aucune influence sur les buts évitables que l’équipe du Barça a concédés. “Encore dans notre attaque, de nombreux jeux viennent du pied de Messi. Je suis d’accord que (quand il perd) Messi est recherché comme le principal coupable, car il est le meilleur du monde, mais Leo ne fait pas d’erreurs défensives. Ils ont marqué des buts que nous ne pouvons pas adapter“A-t-il déclaré en avant-première du match de Ligue des champions contre la Juventus.

Koeman n’a pas caché son mécontentement face à la défaite du Barça à Cadix (2-1): “Il y a une différence entre perdre un match comme celui de samedi et le faire dans un terrain comme l’Atlético. Il faut voir comment ils nous marquent, notre efficacité. Je suis quelqu’un qui ne fait pas de théâtre, et Je ne cache pas ma colère, et hier j’ai dit à mes joueurs. Les buts que nous avons concédés dans certains matchs ne peuvent être acceptés. ”

Contre la Juventus, il espère que les erreurs ne se répéteront pas et que son équipe retrouver la victoire, ce qui le classerait – également méritant un match nul – comme premier du groupe pour les huitièmes de finale. Il le fera sans l’ailier français Ousmane Dembélé, le dernier à avoir occupé l’infirmerie en raison d’une blessure musculaire. Et Koeman s’est à nouveau plaint du calendrier de compétition difficile.

“C’est dommage de perdre un autre joueur à cause d’une blessure. Il a remarqué quelque chose dans la seconde moitié quand il est entré, il pensait que ce n’était rien, et c’est un pas en arrière compte tenu de son parcours. C’est une raison de plus pour laquelle je me plains des horaires des matches. Je ne sais pas qui fixe les horaires, mais si vous avez un match de Ligue des champions mardi, en pensant aux équipes espagnoles, vous ne pouvez pas arriver à 4 heures du matin. Nous sommes l’équipe qui a disputé cinq matchs à l’extérieur de la maison à 9 heures du soir », a-t-il déploré.

Les heures intempestives, “et que les équipes de LaLiga nous connaissent mieux et s’enferment mieux, comme Alavés et Cadix” sont à son avis les raisons pour lesquelles il est plus difficile pour le Barça de gagner dans le tournoi national que dans la plus haute compétition continentale. Et il a justifié à quel point il est parfois peu actif sur le banc, même lorsque son équipe perd: “Je n’aime pas crierMême quand j’étais joueur, j’aimais avoir un entraîneur qui crie tout le temps après le groupe, mais nous devons prendre plus de responsabilités sur le terrain.

Le match contre l’équipe de Turin a de nombreuses incitations, par exemple revivre le énième duel entre Messi et Cristiano Ronaldo. “Ce fut un plaisir de les voir concourir, ils ont été les meilleurs ces 15 dernières années. Ce sont des joueurs différents qui se sont battus pour marquer des buts, pour gagner des titres, il ne s’agit pas de savoir qui est le meilleur. opiné.

Le désormais joueur du Barça, Miralem Pjanic, affrontera son ancienne équipe et le centre néerlandais Matthijs de Ligt, qui aurait pu être son club, bien qu’il ait finalement opté pour l’offre de la Juve. Koeman était plein d’éloges pour De Ligt. “Je le connais bien, il a déjà son expérience malgré sa jeunesse. Il est peut-être le meilleur sur votre site, c’est aussi une très bonne personne. C’est dommage que je sois à la Juve et non au Barça, même si c’est quelque chose qui s’est passé avant que je sois ici », a-t-il raisonné.

L’entraîneur du Barça a également da jalonné l’un de ses élèves, le milieu de terrain Pedri González, pour lequel il ressent une prédilection particulière depuis son arrivée, et qu’il reviendra sûrement dans les onze après avoir été remplaçant à Cadix. “Pedri a participé à tous les matchs sauf Ferencvaros, et cela, avec un garçon de 17 ans, est quelque chose de génial. Il peut jouer à différentes positions et apporter beaucoup de choses, car c’est un joueur intelligent, et les intelligents n’ont aucun problème. pour jouer à d’autres postes », a-t-il conclu