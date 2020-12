Mis à jour le 13/12/2020 à 18:22

Lionel Messi a sauvé l’après-midi de Barcelone contre Levante et a évité une nouvelle boisson amère pour Ronald Koeman qui est sorti pour montrer son visage, après un match qui n’a pas laissé un bon goût dans la bouche des supporters catalans qui se demandent si l’équipe finit par défendre un but bec et ongles.

«C’est vrai que cela a été très compliqué et je pense que nous nous sommes améliorés pendant le match, nous avons beaucoup poussé que nous avons créé et il nous a été difficile de prendre de l’avance sur le tableau de bord. Mais c’est une victoire bien méritée, car cela n’a pas été facile », a-t-il déclaré. Ronald Koeman à propos de la fin du jeu.

«Nous avions un plan, car le rival nous mettait beaucoup de pression. Nous avons essayé d’avoir le contrôle au milieu de terrain et d’avoir de la profondeur sur les ailes. Nous avons eu des moments où nous avons bien joué, plus en seconde période “, a déclaré l’entraîneur de Barcelone.

Terminer empilé haut dans la défense n’est pas un complexe pour le stratège barcelonais. «S’il reste peu de chose et que l’adversaire met plus de gens en place et qu’ils vont avoir des coups de pied arrêtés, nous devons défendre le résultat. S’il faut en finir avec une centrale de plus, nous le ferons.

Le DT a reconnu les difficultés supplémentaires de son capitaine pour trouver le but. “Lionel Messi n’a pas de facilités, il y a beaucoup de défenses devant, mais aujourd’hui il a montré qu’il était toujours décisif pour l’équipe. Cela nous donne beaucoup de confiance pour le match de mercredi », a-t-il ajouté à propos du match avec la Real Sociedad.

}Également, Ronald Koeman exclu tout problème extra-sportif avec Riqui Puig dans les vestiaires. “Riqui s’échauffait pour pouvoir entrer dans un match compliqué avec 0-0, mais lorsque nous avons marqué le but, je pensais qu’il n’était plus nécessaire pour lui d’entrer car nous voulions maintenir le résultat”, a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER