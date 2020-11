Mis à jour le 01/11/2017 à 07:41

Ronaldinho Il n'a pas joué depuis longtemps, il n'est peut-être pas en pleine forme physique, mais ses talents sur le terrain peuvent être vitaux pour n'importe quelle équipe d'Amérique du Sud. Malgré ses 36 ans, de nombreuses équipes ont frappé à la porte de la star brésilienne à la recherche d'un lien qui les aide en termes de marketing et de victoires dans les ligues nationales. La dernière équipe intéressée par vos services? De nationalité uruguayenne. ► Un onze avec du sang péruvien: c'est ainsi que Morelia se formera avec Ruidíaz et Andy Polo Selon les déclarations du président de Nacional, José Luis Rodríguez, à Radio 1010 de Montevideo, la boîte blanche cherche toujours un moyen de compter sur l'ancien barcelonais. «Le club recherche un sponsor qui lui permettra de verser le salaire à Ronaldinho», A déclaré le patron de l'équipe qui participera cette année à une autre édition de la Copa Libertadores. Nacional fait partie du groupe 7 avec Chapecoense, Zulia du Venezuela et Lanús d'Argentine. Peut-il bénéficier des services de l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie? Ronaldinho joue dernièrement plus dans les matchs d'exhibition que dans les duels professionnels. En Amérique du Sud, nous l'avons vu revêtir le maillot de Barcelone de l'Equateur et Cienciano de Cusco. Voulez-vous revivre les chimpanzés d'une manière spéciale? Il semble que le National uruguayen soit sur le point de le signer pour ce 2017.