Le cauchemar pour Ronaldinho et son frère dans Paraguay est enfin terminée, car ce lundi lors de l’audience qu’ils ont eue avec un juge dans ce pays, ils ont été libéréss d’assignation à résidence.

Jaune Gustavo, juge chargé de l’enquête contre Ronaldinho et son frère pour entrer avec faux documents à Paraguay en mars de cette année, il a décidé de leur donner à tous deux le droit à la liberté.

DERNIER MOMENT! Le juge Gustavo Amarilla a annoncé la décision: Ronaldinho et son frère ont été libérés. pic.twitter.com/Ubs9hP88IX – SportsCenter (@SC_ESPN) 24 août 2020

Après le verdict des autorités, les deux personnes impliquées se rendront Rio de Janeiro immédiatement après avoir quitté l’hôtel supposition dans lequel ils étaient gardés par les autorités.

Il a été déterminé que l’ancien joueur de football de la Barcelone n’a pas participé à la fabrication de faux documents avec lesquels il est entré dans le pays, en plus d’accepter un paiement de 90 000 $ pour la réparation des dommages causés, de l’argent qui sera destiné aux associations caritatives dans les hôpitaux et les écoles publiques.

Pour que la suspension provisoire de la procédure soit maintenue, la star brésilienne doit informer les tribunaux pendant un an de son adresse fiscale et de son numéro de téléphone et bien qu’il ait le droit de les changer, il doit le notifier à l’avance s’il le fait.

Ronaldinho Et son frère, Roberto De Assis Moreira étaient arrêté le 6 mars dernier à supposition, Paraguay, après être entrés avec de faux passeports et ils ont été détenus pendant un mois au siège de la Police des opérations spéciales, pour être transférés plus tard dans un hôtel quatre étoiles, où ils sont restés jusqu’à aujourd’hui.