April Del Rio

Journal La Jornada

Samedi 19 décembre 2020, p. 9

Abraham Calderón, Rubén García et Salvador de Alba sont montés sur le podium lors de la dernière course de la série Nascar Peak, qui s’est déroulée sur le circuit Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, où Rubén Rove-lo est arrivé en tant que champion virtuel et il n’a eu qu’à commencer à être sacré, même si une panne mécanique l’a contraint à abandonner en milieu de course, a accepté 170 tours du circuit de 2,4 kilomètres.

L’abandon ne l’a pas empêché de figurer parmi les pilotes les plus vainqueurs de la catégorie des voitures de tourisme dans la même saison, avec cinq victoires.

Ce fut une année difficile, vraiment, ces 12 dates ont été battues, car on pouvait dire que presque tous les week-ends nous avions de l’activité et ce n’est pas facile, mais l’important est que nous avons réalisé de grandes choses et aussi l’organisation de Nascar Mexico Il a fait un excellent travail que je tiens à remercier infiniment, a souligné le champion, pilote de l’équipe Alessandros Racing, et a reconnu aux fans qu’il ne pouvait pas assister aux courses, mais les a suivis sur les réseaux sociaux et les émissions de télévision.

Dans Mikel’s Trucks, catégorie développement, Andrés Pérez de Lara a condamné le titre avec triomphe au terme d’une saison totalement atypique, où l’absence du public est devenue courante comme mesure préventive issue de la pandémie à laquelle le monde est confronté.

Pérez de Lara est arrivé en tant que leader, le pilote le plus constant tout au long des neuf dates, dans lesquelles il a ajouté huit podiums, dont quatre victoires, mais il a été traqué par Regina Sirvent, qui a remporté deux courses et n’a jamais cessé d’essayer. de devenir la première championne féminine dans une catégorie Nascar.

Ils ont secondé Pérez de Lara sur le podium Federico Gutiérrez et le finaliste, Giancarlo Vecchi.

Regina Sirvent termine la saison à la troisième place

Le top 10 a été complété par Juan Antonio Reyes, Rodrigo de Colombres, Rafael Maggio, Francisco Ablanedo, Diego Ortíz, Andrik Dimayuga et Regina Sirvent, qui ont terminé troisième du championnat.

«Je suis content que les trois premiers soient atteints, mais triste pour le résultat de cette course, je m’attendais sans doute à beaucoup plus, mais encore une fois les accolades ont joué un rôle très important et malheureusement ils nous ont relégués de la compétition», a déclaré Regina, également pilote. d’Alessandros, qui a mené la première moitié du championnat.

Cependant, ce fut une saison de beaucoup d’apprentissage et de grandes réalisations, puisque j’ai pu devenir la première femme à remporter une course au sein de Nascar et accumuler deux victoires, un résultat qui nous laisse un bon goût dans la bouche; Ce n’était pas facile, mais je pense que le travail de l’équipe Alessandros Racing a été très bon, nous avons montré beaucoup de croissance et surtout de solidité au sein de la catégorie, ce qui nous a permis de terminer à cette troisième place, a souligné Sirvent, qui envisage de passer en catégorie Challenge. et continue sa formation au Nascar Drive for Diversity aux Etats-Unis.