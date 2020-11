Rúben Neves a admis que les Wolves avaient travaillé sur le croisement pour se rendre au Crystal Palace avant la victoire 2-0 de vendredi sur les Eagles à Molineux.

Les loups ont bloqué deux fois en première période, avec des buts de Rayan Aït-Nouri et Daniel Podence suite à un excellent travail sur leur flanc droit.

Rayan Aït-Nouri marquant 18 minutes après ses débuts avec les Wolves. Nuno: pic.twitter.com/ZvIjTp7KZ5 – Loups (@Wolves) 31 octobre 2020

Et le milieu de terrain Neves a insisté sur le fait que ces buts étaient le fruit du travail que les hommes de Nuno Espírito Santo avaient accompli à l’avance.

“C’est ce sur quoi nous travaillons pendant la semaine, nous devons stresser l’adversaire, et c’est ce que nous avons fait avec les centres”, a déclaré l’international portugais, sur le site officiel des Wolves.

«Nous avons beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualité pour passer le ballon dans la surface, et si vous pouvez mettre plus de gens dans la surface, je pense que nous pouvons stresser l’adversaire et le prendre avec confiance, car même si nous ne le faisons pas gagner le ballon de la croix, nous pouvons toujours gagner le deuxième ballon et garder le ballon devant.

if (typeof (jQuery) == “fonction”) {(fonction ($) {$. fn.fitVids = fonction () {}}) (jQuery)}; jwplayer (‘jwplayer_tJIuXZU7_ALJ3XQCI_div’). setup ({“playlist”: “https: / / content.jwplatform.com / feeds /tJIuXZU7.json”, “ph”: 2});

“Nous avons beaucoup travaillé sur cette partie de notre jeu.”

La victoire était la troisième victoire en quatre matchs de championnat pour les Wolves, et les laisse à la cinquième place avant les deux matchs de Premier League de lundi.