La Supercoupe d’Espagne il a été confirmé, dans sa deuxième édition avec le nouveau format, comme un véritable succès. La stratégie de Luis Rubiales En changeant la compétition obsolète, il a réussi à réévaluer un tournoi qui n’avait guère de pertinence ces dernières années et qui était devenu un fardeau sur le calendrier pour les équipes qui y jouaient. Le changement de date, l’augmentation du nombre de participants, le système d’élimination et le lieu uniqueIls lui ont donné une forte impulsion tant sur le plan économique qu’en termes d’impact.

Par le passé, la Super Coupe était devenue une compétition dont l’inscription au calendrier était un casse-tête pour les champions de Ligue et Copa del Rey. Leur dispute en août, avant le début de la ligue, a conditionné la planification de la pré-saison et a fini par en faire l’un des nombreux tournois d’été qui se déroulent habituellement avant le début de la saison, bien que sur une base officielle.

Le changement radical de format intervient après l’édition 2018. L’impossibilité de trouver deux dates disponibles dans le calendrier pour Séville et Barcelone le premier titre du parcours a été joué, il a pris la décision à la dernière minute de jouer un seul match en Tanger

Ce «concert» au Maroc a marqué la fin d’une époque. À partir de Fédération ils ont estimé que le format était terminé et qu’il fallait le changer. Il a alors été décidé d’augmenter le nombre de participants de deux à quatre, y compris les finalistes de la Ligue et de la Coupe, de trouver une date qui ne poserait pas de problème et de fixer un lieu. Une décision plus que réussie.

Le changement de date, fondamental

La présence du Super Coupe au début de la saison, ce fut un revers pour les deux participants. Les champions de la Ligue et de la Coupe ont vu comment même leurs premiers matchs de Ligue Ils ont été retardés parce qu’ils ont dû jouer une compétition qui a été considérée comme une préparation supplémentaire pour le début du parcours.

Désormais, lorsqu’il est joué en janvier, cela ne signifie pas une augmentation du nombre de matches à jouer, car ils sont dispensés de participer aux deux premiers éliminatoires de la Coupe. De plus, en se déroulant début janvier et en anticipant la dispute de leur journée de championnat, ils ont le temps de préparer spécifiquement le premier titre de l’année, ce qu’ils prennent – contrairement à ce qui s’est passé auparavant – au sérieux.

La Super Coupe a gagné en pertinence avec le changement de format et la preuve en sont les conséquences qu’elle a eues sur les deux grands lors des dernières éditions. Il Barcelone rejeté Valverde l’an dernier en étant éliminé en demi-finale, tandis que le Real Madrid Il est une nouvelle fois au bord de la crise en n’entrant pas dans cette édition en finale.

L’augmentation du nombre d’équipes à quatre est une attraction supplémentaire. Comme on l’a vu, la dispute en demi-finale et en finale en un seul match assure le spectacle. La marge de surprise est plus large qu’elle ne l’était auparavant, comme on le voit dans les deux premières éditions. Jusqu’à présent, ni la Ligue ni le champion de la Coupe n’ont été champions, Barça et Madrid ils n’ont pas fait face et le Athlétique a réussi à les abattre consécutivement.

Ils s’attendent à doubler leurs revenus

Le nouveau packaging de la Super Cup est on ne peut plus attractif, ce qui a permis de commercialiser la concurrence à la hausse sous tous ses aspects. Le siège a été attribué à Arabie Saoudite pour les trois premières éditions (2020, 2021 et 2022) pour un montant de 120 millions d’euros. Après avoir joué l’année dernière à Djeddah, Cette saison, la situation sanitaire a rendu impossible leur dispute sur le sol saoudien, ce qui n’a pas empêché la Fédération d’entrer dans les 40 millions correspondants.

En l’absence d’un an pour conclure l’accord, à Las Rozas, ils ont déjà des offres beaucoup plus élevées pour le tournoi au cours des prochaines années et ils considèrent qu’ils pourraient doubler le revenu dans un avenir pas trop lointain. Après sa création, en plus du pays arabe, ils ont été nominés comme candidats pour accueillir la Super Coupe États Unis ou Chine. Maintenant, les propositions que la Fédération a pour les éditions futures viennent même de diverses régions d’Espagne. En réalité, Andalousie n’était pas la seule solution envisagée pour remplacer Riad en 2021, eh bien Galice elle était également intéressée.

Bénéfique pour le football modeste

La célébration de Super Coupe Le style Final Four est une injection importante pour le football espagnol en général. En plus de bénéficier aux équipes participantes, qui perçoivent un montant important en termes de droits de télévision et en fonction des réalisations sportives, une grande partie des revenus perçus par le RFEF va au football modeste.

La Fédération alloue une grande partie des revenus pour subventionner les équipes qui constituent les catégories les plus proches du football professionnel. Clubs Deuxième B et Troisième ils sont les grands bénéficiaires de la commercialisation du concours, au-delà du champion de celui-ci.