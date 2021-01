Un penalty arrêté par le but de Grenade, Rui Silva, à la 92e minute pour lancer Paco Alcacer fermé avec une cravate à double sens à La Cerámica une rencontre d’alternatives, avec très peu d’occasions mais avec quatre buts, dans laquelle l’équipe étrangère a réussi à égaler Villarreal, qui a pris plus d’initiative, mais sans force.

C’était un match de forces égales, dans lequel ils ont joué plus que Grenade ne l’avait prévu, du moins jusqu’à l’arrivée du deuxième but local, car par la suite Villarreal était plus à l’aise et imposait le football qui les intéressait le plus, ce qui n’a pas empêché la réaction de leur rival .

Depuis le début c’était un match intense, avec deux équipes dont le classement reflète la clarté des idées de la part des deux équipes, dans lesquelles Villarreal a agi en local en prenant l’initiative contre une solide Grenade, qui a à peine donné aux rivales des options pour aborder leur intrigue.

En plus d’être intense, le jeu était dynamique et malgré la domination locale, le premier contre Grenade a été attribué. Un soldat a profité d’une longue cargaison de Germán pour battre le but d’Asenjo après un bon galop avec un tir croisé, une action qui a été examinée par le VAR.

Aussi dans un compteur, une grande action individuelle permise Rubén Peña a marqué l’égalisation et la nouvelle égalité a permis à la rencontre de maintenir la tendance affichée jusque-là, avec une domination plus locale et un bon positionnement de l’équipe de Grenade.

Il n’y avait aucune option pour que le score se déséquilibre avant la 45e minute et les tableaux avec lesquels la pause a été atteinte étaient une conséquence des mérites des deux équipes malgré le fait que Villarreal a joué un peu plus près du but rival que l’équipe andalouse.

Le tonique de la réunion n’a pas changé après l’équateur, bien que le domaine de l’équipe d’Unai Emery ait légèrement augmenté face à une Grenade qui montrait peu en attaque, mais qui empêchait les approches des locaux avec solvabilité.

C’était un match très compétitif, mais avec pratiquement aucune chance devant la porte. Villarreal n’a pas atteint la zone de l’équipe que Diego Martínez entraîne, bien qu’il ait essayé, tandis que Grenade était plus consciente de ne pas perdre l’équilibre, confiante dans la recherche d’une option comme cela s’était produit dans le jeu 0-1.

À la 58e minute, l’arbitre n’a pas considéré un penalty comme une action dans laquelle Domingos Duarte aurait pu commander dans la région de Grenade, dans la première action de frappe depuis les buts de la première période. Peu de temps après, il a été signalé Pénalité lors d’un retrait par Foulquier sur PedrazaBien que le VAR ait mis près de deux minutes pour signaler l’infraction, alors que presque personne ne se souvenait de l’action. Moi Gómez a porté le score à 2-1.

Le but est venu lorsque Grenade a le moins souffert, mais c’était un coup dur, car Villarreal a refait surface et l’équipe visiteuse n’a trouvé aucun argument pour remettre à niveau le match, mais comme cela s’est produit avec 2-1, l’égalité est venue lorsque les forces L’équipe andalouse a semblé hésiter. Un excellent tir de Kenedy a rendu l’égalisation au match.

Le glaçage a été laissé. Un retrait Eteki de Yeremi a été marqué comme une pénalité à la 90e minute. Alcácer, qui était sur le terrain depuis deux minutes, a lancé et Rui Silva a dévié. Le score était définitif.

2 – Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol. Pau Torres, Pedraza, Trigueros (Yeremi, m.80), Capoue (Coquelin, m.88), Parejo, Rubén Peña, Moi Gómez (Paco Alcácer, m.88) et Fer Niño (Bacca, m.59).

2 – Grenade: Rui Silva, Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Montoro (Eteki, m.79), Herrera, Luis Suárez (Kenedy, m.54), Milla (Vallejo, m.93), Darwin Machis (Puertas, m. 93) et Soldier (Jorge Molina, m.78).

Buts: 0-1, m.21: soldat. 1-1, m.29: Rubén Peña. 2-1, m.65: Moi Gómez, sur penalty. 2-2, m.75: Kenedy

Arbitre: Pizarro Gómez (commission de Madrid). Il a averti Coquelin pour Villarreal et pour les visiteurs Milla, Herrera et Domingos Duarte. Eteki a été expulsé avec un rouge direct (m.91).

Incidents: Match correspondant au dernier jour du premier tour de la Ligue à La Cerámica sans audience.