Chaque membre de l’organisation des Bucks sait que l’intersaison 2020 ne consiste pas seulement à s’améliorer dans l’espoir d’atteindre la finale de la NBA pour la première fois depuis 1974. Il s’agit également de montrer à Giannis Antetokounmpo que Milwaukee est l’endroit où il devrait passer le reste de sa carrière.

Le MVP en titre n’est éligible pour devenir agent libre qu’après la saison 2020-2021, mais il peut signer une prolongation supermax de cinq ans avec les Bucks cette année. S’il refuse le supermax, Antetokounmpo pourrait jouer la saison et frapper une agence libre sans restriction en 2021 ou informer Milwaukee qu’il quitte quoi qu’il arrive, ce qui déclencherait de nombreuses rumeurs commerciales.

Antetokounmpo a mis fin à la spéculation initiale sur une demande commerciale après que le Heat ait fait rebondir les Bucks des séries éliminatoires en cinq matchs, disant à Chris Haynes de Yahoo Sports: “Cela ne se produit pas.” Il a également envoyé un tweet mardi pour remercier les fans de Bucks et dire qu’il “ne peut pas attendre la saison prochaine”.

Bien que ces commentaires soient un développement positif pour les Bucks, le front office ne peut pas supposer que cela signifie qu’Antetokounmpo est déterminé à rester avec la seule franchise NBA qu’il ait jamais connue. Une façon de s’assurer qu’Antetokounmpo les Bucks sont fermement en mode gagnant-maintenant? Acquérir Chris Paul.

Marc Stein du New York Times a rapporté plus tôt ce mois-ci que les équipes rivales pensent que les Bucks exploreront le trading pour la star du Thunder. Un accord CP3 serait difficile à conclure financièrement parce que Paul devrait gagner plus de 85 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons, mais le joueur de 35 ans donnerait à Milwaukee un meneur de jeu All-Star capable de tirer, de faciliter et de défendre haut niveau. Paul était également le meilleur buteur d’embrayage de la ligue cette dernière saison régulière et donnerait un énorme coup de pouce à une attaque des Bucks qui a souvent bafouillé lorsque le Heat a construit un mur devant Antetokounmpo.

Malheureusement pour quiconque à Milwaukee espérant voir Paul s’occuper des tâches de meneur à la place d’Eric Bledsoe, ce rêve se transformant en réalité serait “hautement improbable”.

De Eric Nehm et Sam Amick de l’Athletic:

Quant à la perspective annoncée que les Bucks poursuivent le meneur d’Oklahoma City, Chris Paul, comme solution possible aux lacunes de la liste, des sources connaissant la pensée de la propriété ont déclaré que cela était très peu probable. Le coût de son arrivée à bord – Paul doit 41,3 millions de dollars la saison prochaine et a une option de joueur d’une valeur de 44,2 millions de dollars dans la campagne 2021-2022 – et la difficulté potentielle d’amener Paul sur une liste déjà dirigée par une forte personnalité à Antetokounmpo semble limiter les chances que les Bucks se déplacent pour jumeler les deux All-Stars. Tout indique que les Bucks préféreraient chercher ailleurs.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le copropriétaire de Bucks, Marc Lasry, a déclaré à Antetokounmpo qu’il était prêt à entrer dans la taxe de luxe afin de l’entourer d’un casting de soutien supérieur, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pourtant, il est difficile de voir comment Lasry peut être complètement engagé dans cette idée si l’argent fait vraiment partie de la raison pour laquelle Milwaukee n’appelle pas Oklahoma City pour discuter de Paul.

Antetokounmpo n’est pas du genre à baisser les bras et à dire qu’il veut que Paul ou tout autre joueur porte un maillot des Bucks, mais il devrait porter une attention particulière à la façon dont la direction aborde cette intersaison. L’action (ou l’inaction) pourrait finalement le pousser vers une décision sur son avenir.