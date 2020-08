Il était une fois, l’échéance commerciale de 2020 avait le potentiel d’être très amusante. Ce n’est plus le cas.

Le début de saison retardé par la pandémie a tout dérangé, et avec seulement un mois entre cette date et la nouvelle date limite des échanges – le 31 août, à 16 h HE – il est juste de se demander quelles équipes seront prêtes à se séparer, perspective -wise, pour 30 jours d’acteurs d’impact. Et avec 16 des 30 équipes qualifiées pour les séries éliminatoires – et plus de tirages de pièces d’un seul match – plus d’équipes que jamais ont une chance réaliste de réussir en octobre.

Et puis, il y a ceci: les joueurs que nous pensions autrefois être les meilleurs candidats à échanger à la date limite des échanges de la MLB 2020 – les gars qui sont / devaient être des agents libres après la saison 2020 – ne sont plus d’excellentes options, pour diverses raisons. Certains pourraient encore être déplacés, mais pas dans des accords à succès. Il n’était jamais probable que Mike Trout ou Mookie Betts aient été laissés pendre, sans garantie, par les Angels et les Red Sox, respectivement, mais ils sont tous les deux hors du tableau.

PLUS: 15 pires accords commerciaux avec la MLB de l’histoire, classés

Autres futurs agents libres: Marcus Stroman a choisi de ne pas participer à la saison 2020. Les partants Robbie Ray et Jake Odorizzi ont tous deux des ERA 2020 au nord de 8h00. Le magicien de l’arrêt-court Andrelton Simmons a été blessé et n’a disputé que six des 29 matchs des Angels. Marcus Semien s’est fortement effondré au marbre (65 OPS +) après sa troisième place de MVP AL l’an dernier, mais les A roulent et ne risquent pas de le déplacer. Marcell Ozuna est trop précieux pour être déplacé par Atlanta. Mike Minor a un 6,75 ERA / 5,29 FIP. Joc Pederson est au bâton .183 avec un 83 OPS + et moins-0,1 bWAR.

Sheesh.

Alors, qui est parti et qui pourrait être déplacé? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Trevor Bauer, SP, rouges

Pourquoi il est ici: Bauer ne sera probablement pas déplacé, mais cette saison a été décevante pour les Reds, qui devaient se battre pour le titre NL Central mais se retrouvent quatre matchs sous 0,500, à 11-15, et le droitier est un agent libre après 2020. Bauer a été incroyable sur le monticule pour les Reds cette saison, affichant une MPM de 0,68 en quatre départs, dont deux blanchissages en double tête de sept manches. Disons que cette dernière semaine avant la date limite se passe mal pour les Reds – ils sont en route pour quatre à Milwaukee puis accueillent les Cubs quatre fois – et Bauer lance un ou deux joyaux. Dans une saison avec une tonne de blessures au lancer et un manque d’options de négociation de départ de qualité sur le marché, il n’est pas difficile d’imaginer un candidat potentiel aux World Series faisant une offre de qualité à Cincinnati. Les rouges devraient au moins réfléchir.

JT Realmuto, C, Phillies

Pourquoi il est ici: Même situation chez Bauer et les Reds. Realmuto est un agent libre après la saison, et les Phillies avaient de grands espoirs pour 2020, mais comme les Reds, les Phillies ont quatre matchs sous 0,500. Une mauvaise semaine avant la date limite – trois aux Nationals, trois à domicile contre les Braves – pourrait convaincre le front office de déplacer Realmuto, qui est l’un des attrapeurs les plus respectés du sport et connaît une saison exceptionnelle: .960 OPS, huit circuits et 22 points produits en 23 matchs. Les fans de Philly pourraient se révolter s’il bougeait; ils veulent presque universellement qu’il soit prolongé, mais cela ne s’est pas encore produit et, comme Bauer et les Reds, les Phillies devraient au moins envisager des propositions commerciales. Et, oui, ils ont fait un échange la semaine dernière pour obtenir de l’aide pour les enclos, mais ce n’est pas comme s’ils avaient hypothéqué l’avenir dans cet accord.

Lance Lynn, SP, Rangers

Pourquoi il est ici: Le grand droitier a été une signature exceptionnelle des Rangers, qui l’ont signé avec un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans après la saison 2018. Lynn a terminé cinquième du vote AL Cy Young la saison dernière, et il pourrait être le favori pour le prix 2020 à ce stade, avec sa MPM de 1,37 en six départs. Malgré son succès, les Rangers n’ont que 10 à 17 cette année (6 à 15 lorsque quelqu’un d’autre que Lynn commence un match). Sa plus grande valeur commerciale, cependant, est qu’il est toujours sous le contrôle du club pour la saison 2021, pour un montant de 8 millions de dollars très favorable au club.

Robbie Ray, SP, Diamondbacks

Pourquoi il est ici: Il était une fois, le commerce de Ray aurait ramené un transport en Arizona. Maintenant? Sa valeur commerciale est à des niveaux incroyablement bas. Il frappe toujours des frappeurs à un niveau élevé – 35 en 27 manches – mais il marche aussi près d’un frappeur par manche (25 en 27) et il a une MPM de 8,33 / 7,77 FIP. Il y aura des équipes prêtes à acheter bas – tout le monde aime l’idée d’un gars barré en octobre – mais personne ne veut se séparer de beaucoup.

Mike Clevinger, SP, Indiens

Pourquoi il est ici: Arrêtez-moi si vous avez entendu celui-ci: Cleveland a beaucoup de bons lancers, mais pas assez de frappes. Mettre Clevinger sur cette liste ne concerne pas uniquement son problème de non-respect du couvre-feu, mais le fait qu’il pourrait avoir autant de valeur commerciale que quiconque le front office est prêt à entreprendre une quête pour améliorer l’infraction. Le droitier a une MPM de 2,92 en 56 départs depuis début 2018, et il a encore deux ans de contrôle de club (arbitrage éligible en 2021 et 2022). Dites-le de cette façon: Cleveland a le lancer pour gagner une Série mondiale sans Clevinger, mais les Indiens n’ont pas assez d’attaque pour gagner sans une sorte de mise à niveau de la batte de champ.

Mitch Moreland, 1B, Red Sox

Pourquoi il est ici: Presque tout le monde sauf Xander Bogaerts et Rafael Devers devraient être disponibles dans la chute libre d’une saison à Boston, mais nous énumérerons simplement Moreland parce que mettre 20 noms quelque chose ici serait compliqué. Moreland frappe bien et est très abordable, avec une option de club de 3 millions de dollars (rachat de 500 000 dollars) pour 2021. Il n’apportera pas un énorme retour, mais pourrait bien s’intégrer dans la liste plus large d’un concurrent.

Kevin Gausman, SP, géants

Pourquoi il est ici: Il a signé un contrat d’un an avec les Giants pour aider à reconstruire sa valeur, et c’est exactement ce qu’il a fait. La vitesse de balle rapide de Gausman est de retour, et il a retiré 42 frappeurs – contre seulement six buts – en 31 manches, pour aller avec un 3.11 FIP.