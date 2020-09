Kyle Terada-USA TODAY Sports

L’ailier défensif de l’agent libre Jadeveon Clowney a licencié l’agent Bus Cook alors qu’il est toujours à la recherche d’une équipe avec qui signer quelques jours avant le début de la saison NFL, selon Mike Florio de ProFootballTalk.

Florio rapporte que Clowney devrait embaucher l’agent Kennard McGuire tout en recherchant un contrat. Clowney s’était précédemment séparé de Cook l’année dernière pour le réembaucher quelques jours plus tard. Le mouvement a précédé le commerce qui a envoyé Cook aux Seahawks des Texans.

Florio a également rapporté samedi matin que le directeur général des Saints, Mickey Loomis, s’était rendu au Texas pour visiter Clowney. Le journaliste de la Nouvelle-Orléans, Nick Underhill, a souligné sur les réseaux sociaux que le chef de Clowney avait publié une photo sur Instagram avec Sean Payton disant qu’elle cuisinait pour l’agent libre, l’entraîneur-chef des Saints et deux autres entraîneurs.

Les Saints font clairement tout leur possible pour tenter de débarquer Clowney, tandis qu’au moins deux autres équipes seraient également en lice pour signer le joueur de 27 ans.

Voici les dernières nouvelles et notes de la NFL:

QB Deshaun Watson et les Texans ont convenu d’une prolongation de quatre ans de 160 millions de dollars. L’accord comprend 111 millions de dollars de garanties. (Ian Rapoport, réseau NFL)

Seahawks WR David Moore, qui était sur un appel d’offres restreint d’agent libre d’une valeur de 2,13 millions de dollars, a accepté un contrat retravaillé pour rester à Seattle. (Ian Rapoport, NFL Network) L’équipe de football de Washington a placé le LB Reuben Foster sur la réserve des blessés samedi. En plaçant Foster sur IR avant les coupes finales de l’équipe, il sera absent pour la saison. (John Keim, ESPN) Washington a libéré la sécurité Sean Davis, qui avait signé un contrat d’un an avec l’équipe cette intersaison qui comprenait une prime de signature de 2 millions de dollars. (Adam Schefter, ESPN) Les Dolphins ont libéré le quart Josh Rosen après ne pas l’avoir échangé, a annoncé vendredi l’entraîneur Brian Flores. Le joueur de 23 ans entame sa troisième saison dans la NFL. Les Bears nommeront QB Mitch Trubisky comme leur partant pour ouvrir la saison 2020. Nick Foles, que Chicago a échangé au printemps dernier, servira de remplaçant. (Adam Schefter, ESPN) Malgré le vif intérêt d’un certain nombre de clubs, y compris les Saints et Titans, il a été conseillé à Clowney d’attendre la fin de la journée de coupe ce week-end avant de signer avec une franchise. (Dianna Russini, ESPN)

Vendredi après-midi, trois franchises de la NFL avaient déjà contacté le demi offensif Adrian Peterson. (Tom Pelissero, NFL Network) Peterson, 35 ans, a été libéré par l’équipe de football de Washington vendredi matin après deux saisons avec le club.

La NFL a réintégré sous condition l’ailier défensif des Cowboys Randy Gregory. (Tom Pelissero et Jane Slater, réseau NFL)