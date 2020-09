Leonard Fournette n’a peut-être pas suscité d’intérêt pour le bloc commercial des Jaguars, mais le porteur de ballon récemment renoncé aurait attiré l’attention des équipes après avoir autorisé les dérogations.

Parmi ces parties intéressées, par .: les Patriots.

Les Patriots ont exprimé leur intérêt pour Leonard Fournette, par source. Nous verrons si cela mène à quelque chose. Le quatrième choix global de 2017 a été un agent libre pendant environ 24 heures. – Jeff Howe (@jeffphowe) 2 septembre 2020

Un déménagement en Nouvelle-Angleterre serait intéressant pour Fournette, pour plusieurs raisons; Le principal d’entre eux est le fait qu’il a été le leader de son équipe dans les tentatives de précipitation chacune de ses trois premières années dans la ligue – même en 2018, alors qu’il n’a disputé que huit matchs. Bill Belichick emploie généralement un demi offensif par comité, cependant, l’ancien demi offensif de l’Alabama Damien Harris chercherait à jouer un rôle plus important après un bon camp.

PLUS: Les meilleurs ajustements de Fournette après la sortie de Jaguars incluent les ours, les Steelers, les Patriots

Pourtant, Fournette – un coureur de 1000 verges à deux reprises qui a compilé plus de 1600 verges de mêlée en 2019 – pourrait renforcer une écurie de porteurs de ballon dans laquelle Sony Michel et Lamar Miller se blessent respectivement au pied et au genou. La Nouvelle-Angleterre a également Harris, James White et Rex Burkhead sur sa liste.

Quelque chose d’autre à considérer est «l’égoïsme» rapporté par Fournette alors que son équipe a lutté pour les saisons 5-11 et 6-10 en 2018 et 19, respectivement. Le choix n ° 4 du repêchage de la NFL 2017 n’aurait pas bien répondu aux saisons perdantes de son équipe.

“En fin de compte, je veux gagner”, a déclaré Fournette à ESPN le 15 août. “Qui ne veut pas gagner? Je viens d’une saison 2017 avec une équipe qui avait 10-6, nous avions (un bon) niveau de talent, puis les deux prochaines années se sont effondrées.Je veux juste aborder beaucoup de choses aussi, surtout depuis que les médias sont sortis et ont dit que j’étais un gars en colère.

“N ° 1, seriez-vous en colère si vous perdez semaine après semaine? C’est l’un de mes plus gros problèmes; je me fâche quand nous perdons et il me faut un certain temps pour m’en remettre. J’attends, juste comme tout le monde, si vous mettez le travail, vous voulez le W, mais souvent l’année dernière, cela n’a pas été le cas. “

PLUS: Pourquoi les Jaguars ont renoncé à Leonard Fournette

Cela dit, les Patriots ne connaissent pas la quantité de pertes que Fournette a subies avec les Jaguars à chacune des deux dernières saisons. La Nouvelle-Angleterre remporte l’AFC Est chaque année depuis 2009, n’a pas perdu moins de 10 matchs depuis 2002 et n’a pas subi de saison perdante depuis 2000.

Quant à l’égoïsme rapporté par Fournette, l’approche d’équipe de Belichick – c’est-à-dire «Faites votre travail» – devrait apaiser tous les problèmes que l’ancien LSU aurait pu rencontrer autrement. Il est clair que Belichick est également prêt à affronter des joueurs ayant des problèmes de comportement, comme en témoigne l’équipe qui a signé Antonio Brown en septembre dernier.

Si les Patriots parviennent à inscrire Fournette à leur alignement, cela pourrait être un bon investissement étant donné qu’il réduirait presque certainement la pression de Cam Newton, récemment signé. Selon Vinnie Iyer de Sporting News, plusieurs autres équipes pour qui Fournette serait une bonne comprennent Washington, Tampa Bay et Philadelphie.