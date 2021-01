María Pedraza et Jaime Lorente Ils font l’actualité ces jours-ci pour leur séparation médiatique après plusieurs années ensemble. Les deux sont en couple depuis un certain temps, mais leurs chemins divergent, du moins en ce qui concerne l’amour. Et maintenant, il s’avère que l’actrice, l’une des interprètes espagnoles du moment après s’être catapultée avec plusieurs séries Netflix, peut commencer une nouvelle romance avec Marc Márquez!

Les rumeurs s’intensifient et un commentaire de María Pedraza à une publication du pilote de MotoGP sur Instagram c’est peut-être l’indice ultime. L’actrice a répondu à la photo de Márquez avec un “Mignon” qui signifie “comme c’est mignon”, un commentaire qu’il a supprimé peu de temps après peut-être pour ne pas soulever autant de soupçons et arrêter d’alimenter des rumeurs qui courent déjà comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Maria Pedraza s’est avéré être un grand fan du moteur. Avec son ex-petit ami Jaime Lorente, elle est allée à une course de Formule 1 et a même pu rencontrer et discuter avec Carlos Sainz Jr. Peut-être que ce passe-temps pour tout ce qui a des roues et des moteurs a fini par la rejoindre avec Marc Márquez, qui continue de se remettre de son des problèmes d’épaule pour remonter sur sa moto et voler dès que son physique le permet.

Le pilote Honda est également célibataire, dans votre cas pendant plus longtemps. Leur dernière relation a pris fin avant le début de la pandémie de coronavirus en Espagne. Allé avec Lucia Rivera, Modèle et influenceur également connu pour être la fille de Cayetano Rivera et Blanca Romero. Maintenant, le Catalan a peut-être retrouvé l’amour en Maria Pedraza, l’une des actrices espagnoles les plus célèbres aujourd’hui grâce à ses rôles dans «Elite» ou «La casa de papel», tous deux sur Netflix.