Billy Donovan et l’Oklahoma City Thunder ont accepté de se séparer, a annoncé l’équipe mardi.

Donovan a rejoint la franchise avant la saison 2015-16 après un long séjour à l’Université de Floride. Dans chacune des cinq saisons de Donovan, le Thunder avait un record de victoires et un pourcentage de victoires de plus de 0,570. Il a remporté plus de 60% des matchs en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe.

Bien qu’il ait co-remporté le prix d’entraîneur de l’année de la National Basketball Coach’s Association cette année, le Thunder a permis à Donovan d’expirer après la défaite de l’équipe contre Houston en séries éliminatoires.

“Cet endroit sera toujours spécial pour nous. Je tiendrai toujours cette organisation dans la plus haute estime et je souhaite au Thunder et à leurs fans le succès qu’ils méritent”, a déclaré Donovan dans un communiqué.

Selon Sam Amick de l’Athletic, Donovan devrait être candidat à l’ouverture de l’entraîneur-chef des 76ers. Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que les Chicago Bulls devraient également s’intéresser à Donovan et que l’équipe vient de terminer sa première série d’entretiens avec un certain nombre de candidats.

Selon Jeff Goodman du Stadium, la préférence de Donovan est de rester en NBA et de ne pas retourner à l’université.

Pour le Thunder, ils rejoignent les 76ers, Bulls, Pelicans et Pacers en tant qu’équipes avec des ouvertures d’entraîneur-chef.

Découvrez les dernières nouvelles et notes de la NBA:

Inglewood Basketball Entertainment des Clippers a reçu l’approbation finale de la ville d’Inglewood pour avoir un campus qui comprend l’arène de l’équipe, les installations d’entraînement de l’équipe et les bureaux de l’entreprise. (Mark Medina, USA Today) L’attaquant des Bucks Marvin Williams prend sa retraite de la NBA après 15 saisons. (Marc Spears, The Undefeated) Les équipes rivales pensent que Milwaukee explorera un échange possible pour le garde du tonnerre Chris Paul si Paul est disponible via le commerce. (Marc Stein, The New York Times) Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis mettent en lumière la première équipe All-Defensive de la NBA. (NBA) La NBA et la NBPA ont convenu de repousser le projet à venir, le début de l’agence libre et le début de la saison 2020-21, cependant, aucune date n’a été publiée. (Shams Charania, l’Athletic)