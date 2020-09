Chauncey Billups, cinq fois gardien d’étoiles, souhaite devenir entraîneur-chef de la NBA, selon Chris Haynes de Yahoo Sports.

Billups, 43 ans, a pris sa retraite de la NBA en 2014. En 2017, il avait été en pourparlers pour devenir le directeur général des Cavaliers mais s’est finalement retiré de la recherche. Avant d’interviewer les Cavs, il avait également interviewé pour l’ouverture du directeur général d’Atlanta en mai 2017.

Selon Yahoo Sports, des équipes de la ligue ont entamé le processus de recherche sur la candidature de Billups en tant qu’entraîneur.

Suite à la décision des Nets d’embaucher Steve Nash jeudi matin, il y a actuellement des postes d’entraîneur-chef à Philadelphie, à la Nouvelle-Orléans, dans l’Indiana et à Chicago.

