L’équilibre des pouvoirs dans l’AL Central s’est éloigné des Indiens la saison dernière, et la tendance à la baisse pour Cleveland pourrait se poursuivre après le 31 août si le club échange le droitier Mike Clevinger au rival de division White Sox cette semaine.

L’équipe du manager Terry Francona a 21-13 ans et mène la Central, mais les vautours ont encerclé les Indiens pendant au moins un an en sachant qu’une reconstruction ou au moins un réoutillage est probable. Clevinger serait disponible après avoir sali sa réputation de club-house. Lui et son coéquipier Zach Plesac ont enfreint les protocoles COVID-19 plus tôt ce mois-ci à Chicago, et Clevinger a ensuite menti à son équipe sur son rôle dans l’incident, le conduisant à être temporairement banni avec Plesac dans le camp satellite de l’équipe.

Les White Sox sont intéressés par l’acquisition de Clevinger, selon Ken Rosenthal de Fox Sports, et sont en pourparlers avec les Indiens sur un accord potentiel pour le lanceur hors pair. Chicago profite enfin des fruits de sa propre reconstruction et aimerait un as avec le contrôle de l’équipe pour ancrer sa rotation. Clevinger, qui arbore une ERA en carrière de 3,20, ne sera un joueur autonome qu’après la saison 2022.

Des sources le confirment: les White Sox parlent aux Indiens de Clevinger, comme l’a dit @BNightengale. Autres équipes également en mix. CLE a besoin d’un OFer puissant, mais pourrait également déplacer Clevinger pour un tangage contrôlable et faire un accord séparé pour l’attaque. Clevinger encore deux ans de contrôle après ’20. – Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 30 août 2020

PLUS: bavardage commercial de Francisco Lindor

Après que Clevinger se soit faufilé dans l’hôtel de l’équipe à Chicago, enfreignant les directives de pandémie des Indiens, ses coéquipiers l’ont publiquement réprimandé.

Au milieu d’une campagne dans laquelle les joueurs sont anormalement collés les uns aux autres sans chances de se défouler en dehors du travail, il pourrait être difficile pour Clevinger de calmer la colère du club à son égard.

“Ils nous ont fait mal”, a déclaré le droitier Adam Plutko aux journalistes de Clevinger et Plesac. “Ils nous ont menti. Ils se sont assis ici … et ont publiquement dit des choses qu’ils n’ont pas suivies. … Je vais les laisser s’asseoir ici et vous dire comment ils vont regagner notre confiance. pas besoin de mettre des mots dans leur bouche. “

L’arrêt-court vedette Francisco Lindor a déclaré: “Il s’agit de tout le monde autour de vous: les membres de la famille, le personnel d’entraîneurs, (le lanceur indien et survivant du cancer Carlos) Carrasco, tous les joueurs d’équipes à haut risque.”