George Russell Il a pris un bon départ chez Mercedes, une équipe qui a parié sur lui après le positif pour le coronavirus de Lewis Hamilton. Avec une voiture bien supérieure aux autres, le conducteur de 22 ans a rendu un sept fois champion du monde de Formule 1 extensible, réalisant le meilleur temps en FP1 et FP2 de la Grand prix Sakhir. Tellement de Carlos Sainz comme Lando Norris, quatrième et cinquième sur ce circuit il y a quelques jours, bien que sur une piste différente, ils ont été dans les deux séances en dehors des premières positions, cela semble donc indiquer qu’ils cachent leurs cartes pour les qualifications.

Russell a montré qu’il est un cavalier comme la couronne d’un pin la première fois qu’il a eu l’occasion de le faire. Bien qu’il se soit émerveillé lors de diverses séances de qualification cette saison, les limitations de Williams l’ont empêché de marquer jusqu’à présent cette saison. Cependant, dès qu’il a pu monter dans une Mercedes, il a commencé avec le meilleur temps en FP1 et FP2.

On pourrait dire que c’est à cause de la supériorité de sa voiture. Du moins, c’est ainsi que Carlos Sainz a souligné lorsqu’il a été interrogé sur les options pour George Russell avant la course: “Je ne doute pas que vous puissiez gagner la course en débutant, si c’est avec cette Mercedes. Avec une sécurité totale ». Cependant, le mérite des Britanniques a été de terminer les deux sessions avant un Valtteri Bottas beaucoup plus fait à la voiture.

Bottas et la menace Russell

C’est précisément pour cette raison que Mercedes a confirmé Bottas pour la saison prochaine, donc George Russell continuera une autre campagne chez Williams. Interrogé à ce sujet, Valtteri Bottas c’est noté: “J’ai un contrat pour l’année prochaine donc je ne ressens aucune pression supplémentaire. Vous pourriez y penser de cette façon, et de temps en temps, il y a des spéculations sur George et qu’il me remplacera. Mais aussi J’ai une chance de montrer que je mérite ce siège».

“En regardant la situation dans son ensemble, c’est un week-end important où vous savez comment fonctionne ce sport.. Mais je prends cela comme une motivation et ma confiance est élevée », a ajouté le Finlandais. «J’ai confiance en moi et je sais ce que je peux faire. Évidemment, si c’est une course normale et qu’il est en avance sur moi, ça n’aura pas l’air très bienMais je suis le genre de personne qui pense positivement », a conclu Bottas.

Jusqu’à présent, cela a été Russell celui qui a prévalu en FP1 et FP2. Il n’est pas surprenant que Fernando Alonso ait parlé du brotánico comme du jeune pilote le plus talentueux de la Formule 1: «Je pense qu’il y a maintenant des pilotes très, très talentueux en F1 et ils viennent tous avec une très bonne préparation aussi, avec des académies pilotes qui développent la performance et le talent, vous savez, les aident dès le plus jeune âge. Et maintenant ils font leur travail, je pense à tous, George Russell est celui qui m’émerveille chaque week-end. Comment la Williams conduit et zéro erreur et je suis vraiment étonné de sa vitesse naturelle. Ensuite, si je dois dire un nom, Russell, pour le futur ce sera mon choix».

Verstappen, deuxième des essais libres 1 et 2

Pour couronner le tout Bottas, Verstappen il a terminé deuxième des essais 1 et 2. De plus, lors de la première séance, au cours de laquelle il a terminé quatrième, Alex Albon elle se faufila devant lui. Dans le second, pour sa part, Valtteri Bottas était onzième, juste derrière Carlos Sainz. Troisième cette fois a été Sergio Perez. Quant au pilote madrilène, il était treizième aux essais libres 1. Dans les deux séances, il devançait Lando Norris, seizième aux essais libres 1 et dix-septième aux essais libres 2.

Résultats gratuits 1

