George Russell ne s’attend pas à une performance compétitive de Williams lors des deux prochaines courses sur des pistes très sensibles à la puissance, malgré la puissance de leurs moteurs Mercedes.

Spa-Francorchamps, que le championnat visitera ce week-end, et le site de Monza la semaine prochaine, sont les sites les plus exigeants du calendrier pour les performances des groupes motopropulseurs. Mais malgré l’avantage de puissance Mercedes de l’équipe, Russell a déclaré qu’il n’était pas sûr de ses chances sur ces deux circuits.

«Même si nous avons le moteur le plus puissant à l’arrière, nous sommes de loin la voiture la plus entraînante sur la grille», a-t-il expliqué.

«C’est pourquoi vous nous avez vu aller vraiment fort à Budapest ces deux dernières années, car ce n’est pas un circuit sensible à la puissance en tant que tel. Même si nous avons beaucoup de puissance, nous ne l’utilisons pas vraiment parce que nous avons tellement de traînée sur la voiture.

«Par rapport au Racing Point et à la Mercedes, nous avons une énorme marge, une quantité de vitesse, une baisse sur eux, simplement parce que la voiture est si traînante. Donc, même si sur le papier vous pensez, eh bien, nous avons une Mercedes, nous devrions voler à Spa et Monza, ce n’est pas le cas car malheureusement, aérodynamiquement, nous avons une efficacité vraiment médiocre dans la voiture. Cela rendra les choses assez difficiles pour nous.

Williams a connu un début de saison 2020 beaucoup plus compétitif que l’année dernière. Russell, qui a atteint la Q2 plus souvent qu’autrement cette saison, dit que pouvoir courir avec des équipes rivales «ajoute de la motivation pour nous tous» chez Williams.

«Nous ne voulons pas être ici en train de nous battre pour ces dernières positions. Mais le fait que nous soyons à égalité avec les Haas et les Alfas – ils ont probablement encore les jambes sur nous, mais ils sont vraiment à portée de main – cela ajoute une motivation supplémentaire pour moi en tant que pilote, l’équipe, d’essayer vraiment. et en tirer tout.

«Cela va continuer à permettre à tout le monde de pousser plus loin pour essayer de nous ramener dans la catégorie B-class. Pour le moment, nous sommes dans la classe C avec Haas et Alfa. Nous devons continuer à pousser pour arriver à la classe B. Mais évidemment, la Mercedes et Red Bull sont juste dans la ligue des leurs pour le moment.

