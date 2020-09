Je ne pense pas qu’un joueur ait plus en jeu la réputation du reste de ces séries éliminatoires de la NBA que Russell Westbrook.

Ecoutez, j’aime bien Russ, et vous ne pouvez pas dire qu’aucune de ses lacunes ne vient d’un manque d’effort. Mais lorsque vous êtes censé être un joueur de niveau superstar et que les gens se demandent s’il vaut mieux que votre équipe vous laisse sur le banc dans le prolongement, le statut de star est remis en question.

De plus, jusqu’à présent dans les séries éliminatoires, les Houston Rockets ont une meilleure note nette avec Westbrook sur le sol que sur lui. Principalement parce qu’il peut être un auto-contrôle à partir du périmètre et que sa prise de décision dans l’embrayage n’est pas exactement idéale.

Et quand vous regardez qui reste en séries éliminatoires, il ne reste plus grand-chose à prouver de la part de LeBron James et de Kawhi Leonard. Alors que Giannis Antetokounmpo a déjà reçu des critiques, mais il est jeune, et le coéquipier de Russ James Harden s’est distingué comme étant clairement le joueur supérieur des deux, et celui qui mérite vraiment la superstar du label.

Ce qui soulève un autre point, les joueurs avec lesquels Westbrook a joué – Kevin Durant et Harden, ne sortant jamais du premier tour sans l’un ou l’autre de son équipe. Et bien sûr, Paul George, qui appartient probablement à la même sous-catégorie de joueur, et à qui, à vrai dire, je préférerais. Si Russ n’est jamais en mesure de gagner compte tenu de ces circonstances, une grande partie du doigt le pointera, en particulier après le remplacement de Chris Paul à Houston (bien que Harden ait joué un rôle dans cela).

Quoi qu’il en soit, Brodie aura une place solide dans l’histoire, avec une moyenne de triple double et avec un MVP. Mais s’il ne fait pas mieux quand cela compte, son impact sur la victoire, qui a déjà été scruté, continuera d’être remis en question.

Tout comme sa sélection de coups dans le temps.