Lorsque le quart-arrière des Seahawks Russell Wilson prend le terrain pour un grand match, il y a de fortes chances que sa femme Ciara soit au stade pour soutenir son mari depuis quatre ans.

En l’honneur de la star de la NFL et du mariage de l’auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards, revenons sur la chronologie de leur relation.

2014: Mettre fin aux relations sérieuses

Une année difficile pour Wilson et Ciara a préparé le terrain pour leur avenir ensemble.

Wilson a demandé le divorce de sa première femme, Ashton Meem, en avril 2014, après deux ans de mariage.

Ciara a mis fin à sa relation avec son fiancé, le rappeur Future, en décembre 2014. Leur fils, Future Zahir, avait 6 mois à l’époque.

Avril 2015: date de la Maison Blanche

Bien que l’on ne sache pas comment les deux se sont rencontrés, Wilson et Ciara ont fait leur première apparition publique en couple lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche en l’honneur du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Juillet 2015: célibat

Lors d’une interview avec The Rock Church à San Diego, Wilson a annoncé que lui et Ciara avaient pris la décision de rester célibataires jusqu’au mariage.

«Elle était en tournée, elle voyageait, et je la regardais dans le miroir… et elle était assise là et Dieu m’a parlé et m’a dit: ‘J’ai besoin de toi pour la conduire’, alors je lui ai dit à ce moment-là et là, que feriez-vous si nous prenions tous ces trucs supplémentaires [sex] sur la table, et est-ce que c’est à la manière de Jésus? “

Selon Wilson, Ciara était d’accord avec l’idée, lui disant qu’ils pourraient «s’aimer sans ça».

Mars 2016: Proposition

Wilson a demandé à Ciara de l’épouser pendant des vacances aux Seychelles.

“Elle a dit oui!” a déclaré Wilson dans une vidéo Instagram après avoir proposé.

Juillet 2016: Futur feud

Ciara aurait cru que Future pourrait essayer de tuer Wilson, selon TMZ.

Dans des documents juridiques pour son procès en diffamation contre le rappeur et le père de son fils aîné, Ciara a exposé un certain nombre de menaces supposées que Future avait proférées contre Wilson.

Ciara pensait qu’une publication Instagram avec un emoji de pistolet pointé sur des emojis de football faisait référence à Wilson, ainsi que les paroles du morceau de Future “Juice”.

Raps futurs, “Tryna f – ma petite maman, mon chien, qu’est-ce qui t’arrive? Tu vas me faire ressentir cette chaleur, je te tire dessus.”

Juillet 2016: Mariage

Après un engagement de trois mois, le couple s’est marié au château de Peckforton dans le Cheshire, en Angleterre.

Wilson et Ciara ont également fait savoir au monde entier qu’ils ne pratiquaient plus le célibat pendant une lune de miel sur Snapchat.

«Bébé, tu sais ce que nous faisons ce soir», dit Ciara à la caméra.

“Je sais ce que nous avons fait hier soir, et nous allons le faire plusieurs fois”, a répondu Wilson.

Octobre 2016: Grossesse

Le couple a annoncé le 25 octobre qu’ils attendaient un enfant ensemble.

Avril 2017: premier enfant

Wilson et Ciara ont accueilli sa fille Sienna Princess dans le monde le 29 avril 2017.

Juillet 2019: Un autre bébé?

Alors que le couple célébrait son anniversaire de mariage de trois ans, Wilson a partagé une vidéo Instagram qui mentionnait son désir d’avoir plus d’enfants avec Ciara.

“Vous êtes juste une femme incroyable, vous êtes une source d’inspiration pour tant de gens, tant de femmes dans le monde”, a-t-il déclaré. “Alors, je t’aime pour qui tu es. Encore beaucoup d’années d’amour, de plaisir et de joie… et d’enfants.”

Avril 2019: Le contrat

Wilson est devenu le joueur le mieux payé de la NFL avec une extension de quatre ans de 140 millions de dollars qui comprenait un bonus de signature record de 65 millions de dollars et 107 millions de dollars d’argent garanti dans l’ensemble. Il a célébré le moment en publiant une vidéo au lit avec Ciara.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le clip devienne viral sur les réseaux sociaux.

Janvier 2020: Bébé n ° 2 pour Wilson / No. 3 pour Ciara

Le 30 janvier, moins d’un an après avoir déclaré son désir d’avoir plus d’enfants avec Ciara, Wilson a annoncé sur les réseaux sociaux que sa femme était enceinte du deuxième enfant du couple.

Ce sera le troisième enfant de Ciara.

«Numéro 3», Wilson a légendé son message Twitter avec Ciara posant en bikini en arrière-plan.

Avril 2020: C’est un garçon!

La révélation du sexe a eu lieu le 14 avril. Le couple a utilisé des canons à confettis, qui ont envoyé des flots de bleu.

Juillet 2020: Win Harrison Wilson

Le 23 juillet, le couple a accueilli un petit garçon, Win Harrison Wilson.

Avance rapide jusqu’en septembre et Win commence déjà à ressembler à son père vedette de la NFL.