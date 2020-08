Russell Wilson a déclaré que les Seahawks auraient été prêts à s’absenter cette semaine si la saison NFL avait déjà commencé.

La MLB, la MLS, la LNH, la WNBA et la NBA se sont toutes éloignées de l’action après la fusillade par la police dimanche contre l’homme noir Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin. serait la plus grande plate-forme sportive américaine permettant aux athlètes de faire une déclaration.

“Ouais, c’est sûr (nous aurions rejoint d’autres ligues)”, a déclaré Wilson à 710 ESPN Seattle vendredi. «Je pense que le simple fait d’être témoin de ce qui est arrivé à Jacob (Blake) et … toutes les choses qui se sont ajoutées à cela, c’est dévastateur.

“Le monde voit vraiment parfois la laideur de la société, et je pense que ce qui est vraiment décevant, c’est simplement de savoir que nous, les athlètes, essayons de faire une différence et parfois les gens ne veulent pas écouter.”

Alors que le mouvement de débrayage pourrait être terminé au moment où la saison régulière de la NFL commence le 10 septembre, Wilson a déclaré que les Seahawks discutaient d’autres moyens de faire passer leurs messages anti-racisme.

Pour Wilson, qui est noir et a trois enfants noirs, les cas de recours excessif à la force de police aux États-Unis ont durement frappé.

“Ce que je crains, c’est qu’un jour, ils ne soient plus là à cause des insécurités de quelqu’un d’autre, à cause du manque d’empathie, à cause du racisme”, a déclaré Wilson. «C’est une vraie pensée que, pour être honnête, vous n’aurez peut-être pas tous à gérer.

L’entraîneur des Seahawks, Pete Carroll, a parlé séparément au Tacoma News Tribune d’éventuelles manifestations d’équipe, exprimant son soutien général pour que ses joueurs agissent.

“J’ai dit aux joueurs: c’est l’année de la saison de protestation”, a déclaré Carroll. “C’est une saison de manifestations. Nous allons donc nous gérer comme nous le faisons.