▲ Garcia a éliminé l’Anglais Luke Campbell au septième tour, à Dallas. Afp photo

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a12

En temps réel, le coup gagnant de l’américain mexicain Ryan Garcia pour devenir champion intérimaire des poids légers pour le WBC ressemble à une caresse. En vitesse réduite, la puissance et les dégâts qu’il a causés dans la région du foie de l’Anglais Luke Campbell pour s’imposer par KO en septième manche, à Dallas, Texas, sont vérifiés.

Le crochet gauche entre avec une puissance qui secoue les muscles et la peau attachée; fait des ondes de choc d’une douleur vive qui se manifeste quelques secondes plus tard. Le combattant anglais tomba à genoux et tenta de se relever sans pouvoir vaincre l’un des coups les plus efficaces de la boxe.

Ce n’était pas une marche pour Ryan, le principal pari de la célébrité pour Golden Boy Promotions et candidat pour une nouvelle figure de la communauté latino aux États-Unis. Le Mexicain-Américain a été envoyé sur la toile pour la première fois de sa carrière invaincue avec 21 combats. Un anglais de gauche Campbell l’a surpris vulnérable et l’a envoyé sur le dos en raison d’une négligence courante dans la boxe.

Mais Ryan n’a pas perdu confiance. Après cette erreur coûteuse, il a appliqué toute sa concentration et ses compétences pour maîtriser l’adversaire. Le septième épisode a été celui où il est sorti avec un pas ferme et un pied gauche rapide qui a appliqué le crochet au foie de la victoire.

Oscar de la Hoya, propriétaire de Golden Boy et l’un des plus enthousiastes dans la promotion de la carrière du jeune Ryan après que Canelo Álvarez ait quitté ses rangs, a averti que ce serait son véritable test de boxe. Il prévoyait que s’il gagnait le combat, le respect du public viendrait en plus. Après cette victoire, on s’attend à ce que le combattant de 22 ans cesse d’être la grande promesse et devienne une réalité.

Canelo Álvarez, un ancien associé de l’entreprise, l’a félicité à la fin de son combat. Un geste que beaucoup traduisent comme la confirmation que l’homme de Guadalajara est la référence pour l’avenir de Ryan. Vêtu d’un masque, le roux applaudit et étreignit le nouveau champion comme s’il l’oignait pour réussir.