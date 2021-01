Ryan Garcia Il a l’occasion de prouver ce samedi 2 janvier qu’il est vraiment parmi les meilleurs en poids léger. Quand les observateurs discutent des jeunes stars à 135 livres, Garcia il s’engage certainement dans une conversation avec Teófimo López, Devin Haney et Gervonta “Tank” Davis. Mais contrairement aux trois autres, Garcia n’a jamais eu de titre mondial et, contrairement à Lopez et Davis, Garcia vous n’avez pas de victoire contre un adversaire de classe mondiale. C’est là que ça entre en jeu Luke Campbell Samedi. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur Ryan Garcia contre Luke Campbelly compris les cotes, vos records et une prédiction sur qui gagnera.

Même si Garcia après avoir remporté deux victoires consécutives au premier tour contre des adversaires solides, il n’a jamais affronté un talent comme Campbell dans les rangs professionnels. Et il semble que Campbell, le médaillé d’or olympique de 2012, n’est pas impressionné par son adversaire, rejetant les vidéos d’entraînement passionnantes qui Garcia a publié sur ses près de 8 millions d’abonnés Instagram.

«Il y a beaucoup d’enfants qui peuvent frapper les pads rapidement, mais ils n’ont pas l’air bien sur le ring. Vous pouvez lancer 1 000 uppercuts en 5 secondes sur les pads », lui dit-il. Campbell à ESPN. Mais ce n’est pas réel. Il n’y a personne en face de vous qui essaie de vous arracher la tête, juste quelqu’un qui tient les coussinets. “

Garcia vous n’appréciez pas ces sentiments.

“Je me sens très peu respecté par Luke“, m’a dit Garcia Récemment. «Tout ce manque de respect, toute cette haine et toute cette envie l’aveugleront. Luke c’est juste le premier. Je me sens mal pour Luke. Il est juste le premier de mes adversaires à devenir mauvais. Je suis plus âgé, plus fort et je rentre en moi. J’ai déjà senti que je m’engageais pour le combat de [Francisco] Fonseca. Il était sur une lancée et prêt à prendre le relais. … J’ai hâte de punir Luke Campbell. Je veux lui casser l’oeil. Je veux lui briser les os. Je veux tout rompre avec lui. “

Heure et chaîne Ryan García vs Luke Campbell

Campus: American Airlines Center, Dallas, Texas

Temps: 19 h 00 PT / 22 h 00 HE aux États-Unis. 21h00 au Mexique.

Canal: DAZN

Ryan Garcia contre Luke Campbell en direct

Garcia il est parfait jusqu’à présent dans sa carrière, allant 20-0 avec 17 KO, et depuis qu’il a commencé à s’entraîner avec Eddy Reynoso, il a démoli l’ancien challenger pour le titre Francisco Fonseca et Romero Duno au premier tour. Garcia s’est énormément amélioré au cours de la dernière année, et bien qu’il n’ait jamais affronté un combattant du calibre de Campbell, c’est une grande raison pour laquelle Garcia il est un solide favori des paris.

Campbell, quant à lui, a une fiche de 20-3 avec 16 KO, et alors qu’il a affronté de bien meilleurs adversaires que Garcia, il a également perdu contre des combattants de haut niveau. Mais il a donné un peu de mal à Vasiliy Lomachenko avant de succomber par décision au combattant n ° 1 de l’époque livre pour livre en 2019, perdant par décision partagée contre Jorge Linares. Campbell Il n’a jamais remporté de titre mondial, mais il est certainement assez talentueux pour le faire. Il a 33 ans, donc s’il veut atteindre ce niveau, il doit battre Garcia.

Prédiction Ryan Garcia vs Luke Campbell

Si je fais confiance à cette confrontation, c’est que Garcia ne poursuivra pas sa séquence à élimination directe au premier tour contre Campbell. Mais je pense qu’il va gagner. Je suis vraiment impressionné par l’agression et la puissance de Garcia depuis qu’il s’est connecté avec Reynoso, et je suis intéressé de voir s’il peut écraser Campbell, qui a été renversé plusieurs fois au cours de sa carrière mais qui n’a jamais été arrêté.

Combinez l’attitude de Garcia avec l’âge avancé de Campbell et le fait que Campbell Il n’a pas été sur le ring depuis 16 mois, et je pense Garcia le rendra possible. Disons, Garcia par KO au huitième tour.