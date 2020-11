Ryan Giggs, actuel entraîneur du Pays de Galles et légende de Manchester United, Il a été arrêté à son domicile dimanche dernier à 22 heures par les autorités policières pour un crime présumé de violence sexiste contre son partenaire.. L’ancien footballeur a été transféré au poste de police et libéré sous caution plusieurs heures plus tard.

Le journal britannique The Sun a recueilli les déclarations d’un porte-parole de la police de Manchester: ‘Une femme dans la trentaine a subi des blessures mineures mais n’a nécessité aucun traitement. Un homme de 46 ans a été arrêté pour agression‘, Se référant à l’entraîneur gallois Ryan Giggs.

Les cris au domicile de l’ancien joueur de United ont alerté les voisins, qui ont appelé la police. Giggs a été emmené au poste de police de Pendleton, où il a témoigné et a été libéré sous caution après plusieurs heures d’interrogatoire, selon The Sun. La presse britannique a fait écho à la nouvelle, ce qui a déclenché une chaîne de déclarations: «La Football Association of Wales (FAW) est au courant d’un incident impliquant l’entraîneur de l’équipe nationale Ryan Giggs», Ajoutant qu’il ne fera« aucun commentaire pour le moment ».

Giggs a nié les faits dans une déclaration.

«M. Giggs nie toutes les accusations d’agression portées contre lui. Vous coopérez avec la police et continuerez de l’aider dans ses enquêtes en cours», Ont assuré mardi les représentants de l’entraîneur gallois.

Certains médias ont assuré que sa continuité dans l’équipe nationale du Pays de Galles pourrait être suspendue à un fil après ces accusations. Ryan Giggs, 46 ans, a été nommé en tant que tel en janvier 2018 et est l’une des plus grandes légendes de Manchester United et du football britannique.