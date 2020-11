Ryan Jack a hâte de reprendre le défi du titre des Rangers lorsqu’ils divertiront Aberdeen à Ibrox dimanche.

Jack faisait partie de l’équipe écossaise qui avait réservé une place à l’EURO 2020 de l’été prochain avec une victoire aux tirs au but contre la Serbie.

Et après trois jours d’absence lors d’une trépidante trêve internationale, le milieu de terrain détenant est désormais fermement concentré sur les questions nationales.

S’exprimant avant le match nul 2-2 du Celtic à Hibernian samedi, Jack a déclaré (selon le site Web des Rangers): «Aberdeen va très fort pour le moment.

“Derek [McInnes] et Tony [Docherty] font un excellent travail et vous voyez qu’ils ont été sur une bonne course et ont obtenu de grands résultats en cours de route.

«Nous savons donc que ce sera un après-midi difficile. Ils viennent toujours nous donner un match difficile, donc c’est un, pour nous en tant que joueurs, que nous savons que c’est un grand match et nous avons hâte d’y être.

«Nous connaissons le test qu’ils nous donnent toujours et ils essaient toujours de rester dans le match, surtout jusqu’à la mi-temps, puis ils essaieront de nous frapper à la contre-attaque.

“Je sais que Derek et Tony sont aussi grands sur les coups de pied arrêtés, donc nous devrons être grands et forts de ce côté-là aussi.”

La victoire sur les Dons donnerait au Gers une avance de 11 points au sommet de la Premiership écossaise et inculquerait davantage de conviction aux hommes de Steven Gerrard qu’ils peuvent mettre fin à l’emprise du Celtic sur le titre.