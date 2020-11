Sarah Kohan, L’épouse de Chicharito Hernández et mère de ses deux enfants, continue de séduire ses plus de 1,5 million d’adeptes. Il y a un mois et demi, elle a eu son deuxième bébé et elle a déjà l’air spectaculaire sur Instagram, où elle a captivé et est tombée amoureuse de ses followers avec plusieurs poses dans lesquelles elle semble allaiter le nouveau-né.

La Modèle de 24 ans né en Australie Il essaie de normaliser le fait d’allaiter le petit, d’où il a téléchargé plusieurs publications comme celle-ci. Une Sarah Kohan avec qui Chicharito est depuis plusieurs années. Depuis leur rencontre, le béguin était total, car ils se sont rapidement mariés et ont déjà eu deux enfants.

Un couple plus que consolidé qui vit désormais aux États-Unis car l’attaquant mexicain joue Los Angeles Galaxy de MLS, une équipe dans laquelle il est parti après son aventure à Séville. Avec lui, une Sarah Kohan qui triomphe sur Instagram parmi ses 1,5 million d’abonnés avec des poses enflammées et même des nus dans lesquels elle se moque de la censure du réseau social avec ses positions provocantes.

Une Sarah Kohan qui est sortie il y a quelques jours après des rumeurs selon lesquelles son bébé n’était pas de Chicharito, ce qu’elle a catégoriquement démenti: «Je n’aurais rien à expliquer, mais les médias sont devenus incontrôlables. Je suis fatigué des messages qui indiquent que Diego est le père de Noah, juste à cause de la couleur de ses yeux. Son père est Javier! J’étais déjà enceinte de Noah quand j’ai rencontré Diego. Les yeux de Noé sont de la même couleur que ma mère. Fin de l’histoire. Arrête de déranger ma famille.