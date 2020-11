S’il y a un footballeur dans la Ligue qui prend le plus grand soin de son alimentation et de sa condition physique qui est Marcos Llorente. Le Madrilène est l’un des joueurs les plus en forme de l’Atlético de Madrid et du championnat. En collaboration avec Adolfo Madrid, il a créé AM Elite, un programme de fitness conçu pour que les hommes et les femmes puissent suivre un entraînement qu’un athlète d’élite ferait.

C’est le programme AM Elite, créé par Adolfo Madrid et le joueur de football rojiblanco Marcos Llorente, destiné à ceux qui veulent s’entraîner comme un athlète d’élite dans n’importe quelle partie. L’entraînement vous permet d’augmenter votre puissance musculaire, d’améliorer votre condition physique, de prévenir les blessures et d’améliorer vos habitudes de vie, selon le programme. Ça dure six semaines Et cela peut être fait n’importe où, dans une salle de sport ou dans un endroit où vous pouvez mettre votre tapis et disposer de l’équipement simple nécessaire.

La session du programme AM Elite est divisée en cinq étapes: elle commence par quelques exercices mobilité hanches statiques et dynamiques; suivre avec un chauffage pour activer tout le corps; puis le entraînement lui-même, qui peut varier entre un renforcement général ou spécifique du haut / bas du corps; à la quatrième place, abdos Oui des pompes, avec travail abdominal ou série de fonds et, enfin, élongation. Tout est fait en environ 60 minutes.

Il s’adresse à tout athlète de toute discipline, qu’il soit homme ou femme et se concentre sur l’amélioration des conditions physiques avec six semaines de travail. La méthode de travail est en ligne: grâce à des sessions vidéo, l’athlète peut suivre les instructions d’Adolfo Madrid pour effectuer correctement les exercices, de manière simple et programmée.

Un exemple de sa grande forme, Marcos Llorente a partagé avec ses abonnés sur Instagram comment le récent Halloween s’était passé. Le rojiblanco 14 a mis un masque tout en faisant des poids et a effrayé ses partisans en faisant un grand saut en hauteur.