Oriana sabatini a une fois de plus révolutionné les réseaux sociaux. Cela faisait longtemps que la petite amie de Paulo Dybala avait mis le feu à Instagram, et elle l’a fait ce vendredi en publiant une pose suggestive sur Instagram dans laquelle elle enlève sa chemise et se retrouve sans rien sur le dessus, mais en même temps, elle se moque de la censure parce que vous ne pouvez rien voir.

Parfaitement maquillée et peignée et le doigt dans la bouche, l’influenceuse et chanteuse argentine a pris d’assaut Instagram, où en 15 minutes elle en avait déjà plus que 100000 likes et 1500 commentaires. Oriana Sabatini est bien connue à la fois en Italie pour être le partenaire de Dybala et en Argentine, son pays d’origine, et au total, elle compte 5,2 millions d’utilisateurs.

Voir cet article sur Instagram 🦩 Un post partagé par の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini) le 6 novembre 2020 à 9h32 PST

Oui est un influenceur particulier, Eh bien, bien qu’il monte des poses provocantes comme les autres WAG, il a également tendance à montrer son corps naturellement et sans aucun type de filtre. En fait, il y a des semaines, elle a justifié le fait d’être une femme normale malgré qu’elle soit si connue et suivie sur les réseaux sociaux: «Je ne viens pas ici pour vous enseigner des leçons, ni pour devenir une gourou de l’amour de soi, car c’est moi qui continue à apprendre moi, mais si cela peut vous aider, tant mieux. Je sais que j’ai un petit cul, peu de lolas, je suis pas dur, je suis plein de vergetures, clairement un peu de cellulite et c’est OK; À ce stade, je suis encouragé à me montrer comme ça parce qu’il n’y a rien qu’ils puissent me dire qui soit pire que tout ce que je me suis déjà dit dans ma tête ».