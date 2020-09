La Juventus On dirait que c’est le club qui remporte le prix avec Luis Suarez. L’équipe italienne s’est rapprochée des positions avec Barcelone et l’Uruguayen et sa signature semble imminente même si elle a un curieux obstacle qui pourrait retarder son annonce de quelques jours. Un problème bureaucratique, comme révélé dans La Gazzetta dello Sport, en raison de sa nationalité et de son billet comme communauté que, contrairement à l’Espagne, il ne serait pas valable dans le pays transalpin.

Luis Suarez, qui a épousé l’Italien Sofia Balbi en décembre dernier, c’était une communauté de La Ligue grâce au passeport italien accordé par son mariage à l’Européen. Et que se passe-t-il en Serie A? Cette condition, valable en Espagne, ne serait pas suffisante en Italie. Le joueur devrait passer un bref examen et le réussir pour recevoir le transfert qui lui permettrait de signer pour le Juventus en tant qu’acteur communautaire et entrer dans son groupe encombrant de citoyens non européens, toujours limité par les compétitions européennes.

Selon le journal italien, Juve aurait déjà conclu un accord économique avec le joueur au rythme de 10 millions d’euros par saison. Dans le cas de la Serie A, comme ce fut le cas à son époque avec Cristiano Ronaldo, bénéficie des conditions fiscales du pays dans des contrats de ce calibre. Les dépenses du club des bianconeri pour payer ces 10 millions d’euros ne seraient pas les mêmes que dans n’importe quel club en Espagne ou en Angleterre. D’autres pourcentages s’appliquent qui, dans ce cas, facilitent l’arrivée de l’Uruguayen en Italie.

La Juventus a déjà indiqué clairement qu’il ne ferait pas un grand effort pour obtenir Luis Suarez du Camp Nou, qui a encore un an de contrat (2021). En fait, sa première intention était d’obtenir son transfert gratuitement, même s’il acceptera d’investir un petit montant pour débloquer définitivement son départ et fournir Andrea Pirlo de l’attaquant qui en a besoin, bien que l’Uruguayen ne soit pas sa première option, il le recevra à bras ouverts.

Cristiano Ronaldo et l’Uruguayen partagera des vestiaires après plusieurs saisons en compétition Real Madrid et Barça. Vous rencontrerez également à nouveau Arthur Melo, avec laquelle cette nouvelle étape du Juventus. Sans oublier aussi son compatriote Bentancur, celui qui correspond à la sélection.