“Le monde caché de Sabrina“Il a fini sans donner aux fans de”RiverdaleCe qu’ils demandent depuis la saison 1: un croisement entre les émissions basées sur les personnages d’Archie Comics. Dans le cadre du même univers, les séries se référencent de temps en temps, mais sans un croisement clair entre leurs personnages.

Cependant, malgré le fait que «Sabrina“de Netflix fini, “Riverdale“Est toujours en session, ce qui signifie qu’en théorie, il serait toujours possible Sorcier Sabrina apparu dans le drame de Le CW. Pour sa part, Shipka elle dit qu’elle est prête à remettre le bandeau pour un événement comme celui-là.

Sa dernière saison s’est concentrée sur les luttes de Sabrina avec les Abominations Eldritch, mais a clôturé la série avec une fin définitive avant l’annulation de Netflix. Malgré cela, avec les fans qui en veulent plus, il n’y a aucune raison pour que cela peut ne pas changer à l’avenir, selon les producteurs qui acclament une nouvelle saison.

Pour sa part, Kiernan Shipka Il a déjà donné quelques interviews sur ses sentiments à la fin de la série, admettant qu’il est optimiste quant à une éventuelle apparition dans la série sœur de “Riverdale». Qu’a-t-il dit exactement? Serait-il vraiment possible pour le personnage de Sabrina de se rendre à l’autre série? Netflix?

SABRINA SPELLMAN APPARAÎTRA-T-IL TOUJOURS DANS «RIVERDALE»?

“Le monde caché de Sabrina” a culminé avec quatre saisons sur Netflix (Photo: Netflix)

Bien qu’il y ait eu quelques personnages mineurs partagés entre les deux êtres et des références superficielles aux lieux d’origine de l’autre, les interactions réelles entre “Riverdale” et “Le monde caché de Sabrina«Ont été presque nulles, aucun personnage principal n’étant mentionné ou ne se croisant.

Les fans avaient longtemps espéré qu’un jour ils pourraient voir quelque chose comme ça dans le petit écran et, avec la fin de SabrinaIl semble maintenant que l’opportunité ne se trouve que dans le domaine de “Riverdale” totalement. Lors d’un récent entretien avec ET en ligne, Shipka a commenté qu’il y avait encore une chance de voir Sabrina dans “Riverdale“:

“Écoutez, je pense que nous pouvons encore aller à Riverdale”, a déclaré l’actrice qui joue Sorcier Sabrina. «Je pense que j’espère qu’elle se présenterait et dirait: ‘Oh mec! J’ai atterri dans le mauvais comté! Mais il finit par rester un peu coincé là-bas. Je pense que ce serait amusant. “

Un croisement entre “Le monde caché de Sabrina” et “Riverdale” semble imminent (Photo: Netflix)

D’autre part, dans une interview avec CBR, l’actrice a également commenté certains plans qu’elle avait elle-même pensé pour la série. Parfois, certains acteurs ne consomment généralement pas leur propre travail ou ne regardent pas de séries et de films liés au monde fictif où ils sont, mais finalement Kiernan ce n’est pas l’un d’entre eux.

«Honnêtement, je pense que Riverdale pourrait utiliser une sorcière», dit-elle. Shipka pendant l’intervention. «Ils traversent beaucoup de choses et ils ont besoin d’une ambiance paradisiaque! Ils ont besoin d’un peu de puissance supplémentaire, ils ont besoin de quelqu’un qui connaît la réincarnation, la nécromancie. Ils en ont besoin dans leur monde et, je ne sais pas, je pense que ce serait un monde amusant si les deux se heurtaient à un moment donné. “

L’actrice qui a joué Sabrina n’était pas satisfaite de la fin du protagoniste. (Photo: Netflix)

Une possibilité serait un voyage à Riverdale. Le drame de Archie Comics, qui entre dans sa cinquième saison en Le CW, a obtenu un spin-off direct de courte durée sous la forme de Katy Keene, donc il pourrait y avoir une rencontre entre Sabrina et Archie à l’avenir comme une autre partie dérivée, un film ou dans l’émission principale.

“J’aimerais [una película]. Je pense que j’ai certainement vu et entendu les fans pleurer et je suis avec tout le monde. J’adore ce personnage et j’aime tellement ces gens que tout ce que nous pouvons faire pour conclure pour les fans et le garder en vie et garder Sabrina en vie … ce serait génial “, a conclu l’actrice en elle. entretien.

Maintenant,ce croisement est-il possible? Cela sera toujours possible tant que Netflix conservera les droits de production des deux séries. Malheureusement, il n’y a toujours pas de nouvelles sur le crossover de la série et il ne reste plus qu’à attendre la prochaine saison de “Riverdale“Montre le Sabrina qui manque déjà à tous ses fans.

Les protagonistes de “Le monde caché de Sabrina” et “Riverdale” seraient excités pour un crossover (Photo: Netflix)