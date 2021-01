Giniel de Villiers (Toyota) a battu le pouls sud-africain de Brian Baragwanath (Century) en voiture et a remporté la cinquième étape de la Rallye Dakar, dans laquelle Carlos Sainz, tenant du titre, a de nouveau eu des problèmes de navigation et a terminé huitième.

Le duo de pilotes sud-africains, séparés de 58 secondes sur la ligne d’arrivée, a précédé le Français Stéphane Peterhansel (Mini), qui continue de mener le général, désormais avec 6:11 minutes d’avance sur le qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui aujourd’hui était quatrième.

Une fois ses problèmes de navigation résolus, Sainz a réagi huitième et reste troisième au général, 48:13 derrière son coéquipier Peterhansel.

Baragwanath, deuxième du prologue du Dakar dernière journée 2, a fortement réduit l’avantage que son compatriote De Villiers avait pris sur cette cinquième étape mais n’a pas pu boucler la remontée.

Au volant de votre Toyota, De Villiers a franchi le premier contrôle et n’a jamais quitté la position ou opposition. Il termine cette spéciale de 456 km avec une avance de 58 pouces sur son compatriote Brian Baragwanath, qui est de retour sur le podium cette année après sa deuxième place au prologue.

La spéciale a parcouru un tronçon de 457 kilomètres entre Riyad et Al Qaisumah parsemé de dunes, avec des zones rocheuses et des lacs secs qui ont rendu la tâche des pilotes difficile.

L’un des plus durement touchés a été un autre recrue sud-africaine, Henk Lategan, qui a subi un accident au début de l’étape et s’est cassé la clavicule et a dû être évacuée par hélicoptère vers un hôpital de Riyad, tandis que son copilote, Brett Cummings, était indemne.

Vers le Qatar Al Attiyah a dû ouvrir la piste après avoir remporté sa troisième victoire étape ce mercredi.

Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW) a de nouveau souffert avec la navigation, le même qu’un autre champion du monde des rallyes, le Français Sébastien Loeb, qui a dévié de l’itinéraire et a perdu beaucoup de temps. L’Espagnol a cependant récupéré plusieurs minutes dans la dernière phase de la spéciale, coupant l’écart avec les favoris jusqu’à terminer 10 minutes derrière Al-Attiyah et 12 minutes derrière Peterhansel.

Devant le “ Matador ” est venu un autre Espagnol, Nani Roma, qui cédait 10h31 au vainqueur d’étape et occupe également la septième place du général, à 1h24: 56 du leader.

Victoire pour Benavides sur des motos au nez cassé

Sur les motos, Joan Barreda (Honda), avec des problèmes de navigation, a perdu 19:11 minutes et l’Argentine Kevin Benavides (Honda) il a remporté l’étape et le général a été placé devant malgré s’être cassé le nez dans un accident

Benavides avait une minute d’avance sur le Chilien Nacho Cornejo, son coéquipier dans l’équipe Honda, et en 1h20 l’Australian Toby Price (KTM).

Le coureur argentin, qui n’a pas remporté une seule victoire d’étape lors de la précédente édition du Dakar, reprend sa collection de victoires partielles malgré l’incident du km 330, dans lequel il est allé au sol et s’est cassé le nez. Il a repris la course sans problème majeur et a fini par gagner.

Au général, Benavides accède à la direction avec 2:31 minutes d’avance sur l’ancien leader, le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna), sixième de la spéciale de ce jeudi, 7:55 derrière l’Argentin.

Joan Barreda tombe à la neuvième place du classement général, avec une perte de 14:02 minutes par rapport au leader. Le meilleur espagnol classé est désormais Lorenzo Santolino (Sherco), à 9h31 de Benavides, après sa quatrième place dans cette cinquième étape.

Barreda, vainqueur de la quatrième étape ce mercredi, a ouvert la piste ce jeudi dans la cinquième spéciale en direction d’Al Qaisumah, et au premier checkpoint J’avais déjà perdu 17 minutes après avoir dévié de l’itinéraire avant le km 74.

La cinquième étape, avec 457 km de spéciale, est considérée comme l’une des plus difficiles de cette 43e édition du Dakar, non seulement à cause des problèmes de navigation habituels, mais aussi à cause de les pierres et les dunes que présente l’itinéraire.