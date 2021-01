Carlos Sainz Il travaille déjà à Maranello dans la nouvelle saison de Formule 1, la première pour le natif de Madrid chez Ferrari. Ancienne McLaren testé le simulateur de sa nouvelle voiture pour la première fois ce vendredi, avec lequel il participera à partir du 28 mars prochain au Grand Prix de Bahreïn, le premier de la Coupe du monde.

En italien courant, Carlos Sainz s’est adressé au Tifosi depuis le siège de l’équipe la plus titrée de Formule 1: «Bonjour à tous. Enfin, je suis déjà à Maranello. Je rencontre beaucoup de nouvelles personnes et de nouveaux noms … ce sera difficile de tous les mémoriser, mais je travaille dessus », a plaisanté le pilote espagnol, avant d’annoncer qu’il allait tester le simulateur:« Je pense avoir eu environ six heures et demie de rencontres avec les ingénieurs. Aujourd’hui, pour la première fois, je vais monter au simulateur et je vais pouvoir tester la voiture».

Ciao da Maranello 🇮🇹👋 # Tifosi, @ CarlosSainz55 ha qualcosa da dirvi 🗣❤️ # essereFerrari 🔴

Le compte à rebours pour le départ de la Formule 1 a déjà commencé. La Coupe du monde débute le 28 mars à Bahreïn et aura un total de 23 courses, le dernier à Abu Dhabi à la mi-décembre. Une saison sur laquelle Carlos Sainz travaille déjà, qui n’avait pas la présence de son coéquipier ce vendredi à Maranello: Charles Leclerc est isolé après avoir été testé positif au coronavirus.