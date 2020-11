Le yoga continue de gagner en popularité dans le sport d’élite. De plus en plus d’athlètes ajoutent des exercices de yoga à leur routine pour compléter l’entraînement spécifique qu’ils pratiquent dans le sport auquel ils se consacrent. Dans le monde de football, tennis, karaté, basket … le yoga a fait son chemin dans le sport professionnel, car cela leur permet d’être en forme à la fois physiquement et mentalement.

L’un des premiers visages connus du sport à pratiquer le yoga a été Emilio Butragueño. À l’époque où il était joueur, le Madridista a trouvé que le yoga était un moyen idéal d’être en forme physiquement et mentalement. C’était alors une pratique inhabituelle alors qu’aujourd’hui le yoga est devenu un excellent allié pour les athlètes d’élite. Dans le football, plusieurs équipes introduisent des séances de yoga en pré-saison et de plus en plus de footballeurs maintiennent cette pratique dans leur routine, notamment en Angleterre.

Les joueurs aiment Mohamed Salah Ils se déclarent amoureux du yoga et d’autres comme David Beckham, au début plus réticents à pratiquer, ont fini par trouver dans le yoga un bon moyen de garder leur forme après avoir raccroché leurs bottes.

Avantages du yoga pour les athlètes d’élite

La pratique du yoga peut être très bénéfique pour tout le monde en général, mais dans le cas spécifique des athlètes d’élite, cela constitue une autre arme dans leur vie de tous les jours. Beaucoup ont remarqué que leurs performances s’étaient améliorées à la fois physiquement et mentalement. Ils atteignent un équilibre entre le corps et l’esprit cela leur permet de mieux gérer la pression dans la compétition, mais aussi tout ce qui est généré autour du sport.

De plus, cela leur permet augmenter la flexibilité et l’élasticité des muscles, tonifier et les renforcer, relâcher les tensions, augmenter la capacité pulmonaire et améliorer la circulation sanguine. Il les aide à soulager la douleur chronique et prévient les blessures.

En plus de ceux déjà mentionnés comme Mohamed Salah, Robert Lewandowski il pratique également le yoga. Dans le monde du tennis, les athlètes aiment Novak Djokovic ou Garbiñe Muguruza Ils le pratiquent aussi et cela les aide dans un sport aussi mental que le sien. Au basket, Pau Gasol il a reconnu qu’il pratique la méditation. Dans d’autres sports, le champion de karaté Sandra Sanchez Elle se tourne vers le yoga dans le cadre de ses étirements et de son échauffement. Ils ne sont que quelques-uns de ceux qui ont trouvé dans le yoga un allié de plus dans leur vie de tous les jours.