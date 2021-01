«Je suis allé à la salle de bain, je suis entré et soudain, une personne était à mes côtés; il m’a demandé si c’était Cabines Salvador, J’ai dit «oui, je suis content de pouvoir servir». C’est à ce moment-là qu’il m’a insulté et m’a dit ‘Je veux que tu fasses ton dernier vœu’ “. C’est ainsi que le Paraguayen a raconté il y a quelque temps le terrible moment où sa carrière a pris un virage à 180 degrés. Il a été victime d’une balle dans la tête qui, onze ans plus tard, continue de compliquer sa santé. Comme révélé, l’ancien avant de la Amérique il a déjà perdu la vue de l’un de ses yeux.

«J’ai déjà des problèmes de vision et je ne m’en remettrai jamais. Je ne vois plus bien sur le côté gauche et cela me pose des problèmes quand j’arrive à jouer, mais je suis toujours là », a déclaré Cabañas à «Allonger Caracol» après un an de plus de l’attaque qu’il a subie par des trafiquants de drogue dans une boîte de nuit de la capitale mexicaine.

L’ancien joueur des “ Águilas ”, à l’époque, se démarquait dans le football mexicain pour être un élément essentiel de l’équipe bleue et jaune, ce qui l’a également souligné comme l’une des principales stars du Paraguay lors de la Coupe du monde 2010. en Afrique du Sud Cependant, après cet incident, sa vie a complètement changé.

Il a également international avec Paraguay Aujourd’hui, elle est avec ses parents et vit de certaines entreprises. Sa femme et ses meilleurs amis l’ont quitté et il continue de lutter contre les conséquences de l’accident qui a changé sa vie à jamais.

«J’ai des entreprises et aussi la Fédération paraguayenne me paie pour aider à la sélection. Je suis calme, oui, je n’ai plus l’intention de quitter le Paraguay, ce virus est très mauvais. Je reste chez mes parents », a-t-il commenté.

