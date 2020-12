20:10. C’est le onze de Red Bull Salzbourg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Berisha et Koita.

20:06. Simeone va avec tout. C’est ainsi que le Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Suárez et Joao Félix.

20:03. Nous avons déjà l’Atlético de Madrid onze en Autriche!

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct de Ligue des champions entre lui Red Bull Salzbourg et le Athlète de Madrid, décisif pour savoir qui accompagne le Bayern Munich en tant que représentant au deuxième tour de la groupe A de cette édition de la plus haute compétition.

La boîte à matelas est en jeu. Bon travail dans le Ligue pas été aussi constant dans le différend sur l’Orejona et ceux de Simeone Ils arrivent à ce dernier jour avec des options pour être hors des huitièmes de finale. Le club rojiblanco a un certain avantage, qui vaut un match nul en Autriche pour passer deuxième du groupe. La défaite devant lui Salzbourg Je leur laisserais les miettes de Ligue Europa.

Deux victimes sensibles avec les absences de Diego Costa, par une thrombose délicate, et Gimenez, qui a été blessé après le duel contre lui Bayern d’il y a une semaine. L’équipe de jeunes non plus Manu Sanchez. je l’ai donné Oui Carrasco ils se sont rendus en Autriche et ont pu quitter le match après s’être remis de divers problèmes musculaires.