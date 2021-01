Sami Khedira Il fait partie du groupe de footballeurs actifs dans le football européen et mettant fin à leur contrat en juin 2021, mais qui peuvent commencer à négocier leur renouvellement ou leur signature pour un autre club à partir de cette date.

Dans le cas du footballeur allemand, son lien avec la Juventus ne se prolongerait plus. Après cinq saisons, le champion du monde 2014 a perdu du terrain dans l’équipe d’Andrea Pirlo et sa prochaine destination serait en Premier League.

Bien qu’il soit physiquement bien, le milieu de terrain de 33 ans n’a ajouté aucune minute au cours de la saison 2020-2021. Par conséquent, il y a déjà deux clubs anglais qui l’ont jeté les yeux: Everton et Tottenham.

«Je n’ai pas joué en Premier League de toute ma carrière et ce serait certainement la cerise sur le gâteau. C’est un championnat que j’aime à cause du style de jeu et de l’idée des arbitres. C’est vrai que cela demande une plus grande préparation physique, mais pour cela je travaille au cas où l’occasion se présenterait », a déclaré le joueur de la Juve à ., concernant la possibilité d’atteindre le championnat anglais.

Entre les deux clubs intéressés, ce seraient les «Spurs» qui auraient un plus, puisque Jose Mourinho est un entraîneur qui a marqué la carrière allemande, étant le manager de son arrivée au Real Madrid.

«C’est grâce à lui que je suis ce joueur aujourd’hui. Personne ne m’a appris autant que Mourinho. Je suis heureux qu’il se débrouille bien avec Tottenham, son secret est de ne pas arrêter de croire en lui », a déclaré l’Allemand à propos de sa relation avec« The Special One ».

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE