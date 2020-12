Mis à jour le 23/12/2020 15:34 pm

Il y a tant à parler de la caméra Samsung Galaxy S20 FE 5G. Si vous n’avez pas vu le déballage de l’appareil, vous pouvez cliquer sur ce lien. Dans la vidéo que j’ai préparée pour vous aujourd’hui, j’ai mis en évidence plusieurs choses qui ont le plus retenu mon attention et qui vous seront sûrement utiles au quotidien.

La première chose que j’apprécie est la personnalisation complète de l’interface. Vous pouvez créer vos outils à partir du Samsung Galaxy S20 FE 5G les plus importants sont à portée de main et oubliez ceux que vous n’utilisez jamais.

Les modes photo et vidéo professionnels ils sont très complets. Les deux ont les mêmes fonctions telles que la sensibilité, la mise au point, l’obturateur … et même la configuration du registre de tonalité, du contraste, de la saturation et plus encore.

Pour aller à l’autre extrême, si vous faites partie de ceux qui préfèrent l’aide de l’IA, vous pouvez opter pour le “Capture unique” dans le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Cette fonction enregistre une séquence de 15 secondes maximum et le système téléphonique fera le reste du travail: sélectionner des vidéos, des photos et même les personnaliser avec des animations.

Vous pouvez également activer l’optimiseur de scène et les suggestions de composition en mode Photo. Il vous suffit de pointer selon la recommandation du système et le tour est joué, vous avez une photo à montrer. À cela s’ajoutent les filtres préinstallés et la possibilité de créer les vôtres avec des images que vous avez faites dans le passé. Et j’ai oublié, le HDR est automatique et est activé dans le menu Paramètres.

En ce qui concerne le mode vidéo, vous disposez du stabilisateur d’image – œil, vous ne pouvez l’utiliser qu’avec la caméra principale – et dans les options avancées, vous pouvez choisir entre des vidéos haute efficacité et HDR10 +. De plus, vous pouvez même choisir si vous préférez que l’audio soit enregistré par un microphone externe. Et au cas où vous seriez curieux, voici les tailles de vidéo disponibles.

Maintenant pour terminer, une brève mention à Focus dynamique et Vidéo dynamique, deux fonctions conçues pour brouiller l’arrière-plan, le Zone AR si vous aimez les détails colorés et les enregistrements super lents, lents et rapides.

