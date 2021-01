Mis à jour le 14/01/2021 à 21h45

Samsung commence 2021 avec un excellent lancement. La firme sud-coréenne a présenté les nouveaux téléphones de la série S21 au public. Quelles sont ses principales nouveautés? Nous ferions mieux de jeter un œil au modèle de base de cette nouvelle génération, parlons de la Samsung Galaxy S21 sécher.

Comme appris des fuites, Samsung a apporté des modifications considérables à ses composants, de sorte que vous pouvez voir un petit saut par rapport à la génération S20. L’une des choses qui a le plus retenu l’attention est la disparition du plateau microSD, ainsi que du chargeur et des écouteurs. Tout est pour réduire l’empreinte carbone de la planète.

Maintenant, sans plus tarder, jetons un coup d’œil aux spécifications techniques du Samsung Galaxy S21.

SAMSUNG GALAXY S21 | Fiche technique

ÉCRAN: AMOLED dynamique 2X 6,2 ″ | Rapport 20: 9 | FHD + à 2 400 x 1 080 | Rafraîchissement à 120Hz | Gorilla Glass Victus | HDR10 +PROCESSEUR: Exynos 2100 à 2,9 GHz | GPU Mali G78 MP14VERSIONS: 8 Go / 128 Go | 8 Go / 256 Go | LPDDR5 | UFS 3.1CAMÉRAS ARRIÈRE: Principal: 12 mégapixels f / 1,8 | Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2 | Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1XCAMÉRA FRONTALE: 10 mégapixels f / 2,2TAMBOURS: 4 000 mAh | Charge rapide de 25 W | Charge sans fil 15W | Charge sans fil inversée de 4,5 WSYSTÈME: Android 11 + une interface utilisateur 3.0CONNECTIVITÉ: Dual 5G | WiFi 6E | Bluetooth 5.0 | GPS | NFC | USB Type C 3.2DIMENSIONS ET POIDS: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 171 grammesAUTRES: Lecteur d’empreintes digitales à l’écran | Samsung DeX | ANT + son | IP68

Le prix de départ du Samsung Galaxy S21 est de 800 $, restant en dessous du S21 + (1000 $) et du S21 Ultra (1200 $). Les trois modèles sont déjà disponibles à la réservation. Ils iront sur le marché le vendredi 29 janvier.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA

ÉCRAN: 6,8 ″ Dynamic AMOLED 2x | 120 Hz | WQHD +PROCESSEUR: Exynos 2100RAM: 12/16 GoESPACE DE RANGEMENT: 128/256/512 GoCAMÉRA ARRIÈRE: 108 MP f / 1.0 | Ultra grand angle 12 MP f / 2.2 | Télé 10 MP f / 2.4 | Télé 10 MP f / 4,9 | Laser AF ToFCAMÉRA FRONTALE: 40 MP f / 2,2TAMBOURS: 5 000 mAh | Charge rapide 25 W | Charge sans fil 15W | PowerShare sans filSYSTÈME OPÉRATIF: Android 11 + une interface utilisateur 3.0CONNECTIVITÉ: 5G | WiFi 6 et 6E | Suivi UBWDIMENSIONS ET POIDS: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | 228 grammesAUTRES: Haut-parleurs stéréo AKG, IP68, prise en charge du S Pen

