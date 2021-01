Êtes-vous sur le point de renouveler votre appareil? Ensuite, vous devez lire ceci. Le nouveau Samsung Galaxy S21 Il a été lancé le 14 janvier lors d’un événement diffusé sur sa chaîne YouTube. Cependant, comment se tient-il devant le iPhone 12. Découvrez ses principales caractéristiques et la différence entre les deux terminaux.

Dans sa construction, le verre trempé se distingue à la fois à l’arrière et à l’avant du iPhone 12, tandis que la couche de Samsung Il est fait de plastique poli avec des bords en aluminium. Les deux ont un verre Gorillas pour se protéger des chutes.

Alors que l’appareil sud-coréen arrive avec 6,2 pouces et une résolution de 1080 x 2400 pixels, le terminal Apple fait 6,1 pouces avec une résolution de 1170 x 2532 pixels et un rapport de 19,5: 9. À cette fin, son écran est considéré comme doté de la technologie AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10 +, 1300 nits pour le premier, tandis que pour le deuxième Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits.

D’autre part, le Samsung Galaxy S21 Il existe en deux versions: 128 Go avec 8 Go de RAM et 256 Go avec 8 Go de RAM. Au cas où le iPhone 12 Il ne dispose que de 64 Go avec 4 Go de RAM, 128 Go avec 4 Go de RAM, 256 Go avec 4 Go de RAM. Lequel choisis-tu?

Sur ses lentilles arrière, le terminal sud-coréen a 12 MP, f / 1.8, 26 mm dans le large; 64 MP, f / 2.0 en téléobjectif et 12 MP, f / 2.2, 120 degrés en ultra-large. Alors que le téléphone portable Cupertino dispose de deux appareils photo 12 MP, f / 1.6 le (large) et 12 MP l’ultra-large avec f / 2.4, 120 degrés.

Enfin, dans la section batterie, l’iPhone 12 transporte 2815 mAh et 20 w Charge rapide. Pendant ce temps, il Samsung Galaxy S21 il a 4000 mAh de puissance et une charge rapide de 25W.

En termes de couleurs, le premier est disponible en Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink, tandis que le second est disponible en Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu.

Il est à noter que le Galaxy S21 est livré avec Android 11 et sa couche de personnalisation One UI 3.1. De même, son intérieur est composé du processeur Exynos 2100. Dans le cas du iPhone 12, le système d’exploitation iOS 14 est renforcé par son processeur Apple A14 Bionic.

En ce qui concerne les prix, les deux terminaux coûtent le même prix, mais varient en fonction de la région ou du pays où vous habitez. Lequel choisis-tu?