Mis à jour le 14/01/2021 09h49

La date est arrivée! Samsung présentera le Samsung Galaxy S21 dans un événement en ligne qui rassemblera des milliers d’internautes. Ce n’est pas pour moins, puisqu’il s’agit du nouveau fleuron de la firme sud-coréenne et il est plus que probable que nous verrons d’autres gadgets qui n’ont pas été présentés au CES 2021. Donc, tout le monde est très attentif à ce que l’entreprise proposera pour les prochains mois .

La date de sortie du Samsung Galaxy S21 sera le le 14 janvier 2021. Mais pas seulement cela, mais il y a aussi du temps pour son atterrissage. Ce sera à 10 heures au Pérou, bien que cela puisse varier en fonction du pays dans lequel vous vivez.

Espagne: 16h00Mexique: 9h00Argentine: 12h00Chili: 12h00Équateur: 10h00États-Unis: 10 h 00

La devise de cette année pour Unpacked 2021 par Samsung est “Bienvenue dans l’épopée quotidienne”. Dans l’image promotionnelle, vous pouvez voir les capteurs que le terminal apporterait.

Parmi certaines fonctionnalités internes, ces nouveaux produits phares devraient contenir les processeurs Exynos 2100 et Snapdragon 888 aux États-Unis, il serait également livré avec jusqu’à 12 Go de RAM, des panneaux AMOLED à 120 Hz et jusqu’à 1600 nits.

Dans le système de caméra arrière, le Samsung Galaxy S21 il viendrait avec un capteur principal pouvant atteindre 108 mégapixels. Mais pas seulement cela, il sera également compatible avec le S-Pen, qui sera vendu séparément.

SAMSUNG | Analyse FE S20

Il y a tant à parler de la caméra Samsung Galaxy S20 FE 5G. Si vous n’avez pas vu le déballage de l’appareil, vous pouvez cliquer sur ce lien. Dans la vidéo que j’ai préparée pour vous aujourd’hui, j’ai mis en évidence plusieurs choses qui ont le plus retenu mon attention et qui vous seront sûrement utiles au quotidien.

La première chose que j’apprécie est la personnalisation complète de l’interface. Vous pouvez créer vos outils à partir du Samsung Galaxy S20 FE 5G les plus importants sont à portée de main et oubliez ceux que vous n’utilisez jamais.

Les modes photo et vidéo professionnels ils sont très complets. Les deux ont les mêmes fonctions telles que la sensibilité, la mise au point, l’obturateur … et même la configuration du registre de tonalité, du contraste, de la saturation et plus encore.

