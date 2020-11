Mis à jour le 11/09/2020 à 14:59

Les smartphones ne sont pas tout dans la vie. Samsung Il a également une proposition pour ceux qui veulent quelque chose de plus grand qu’une note, mais sans être un ordinateur portable. Nous parlons de la Galaxy Tab S7. Découvrez ses principales fonctionnalités et tout ce qui est fourni avec la boîte de l’appareil.

En gros, la boîte du Samsung Galaxy Tab S7 Il est livré avec le clavier Book Cover et le S Pen, ainsi que les accessoires habituels comme le câble de données et le chargeur.

Il est à noter que le clavier Book Cover est ce qui transforme la tablette en un «mini-ordinateur». Le clavier est livré avec un pad, vous n’aurez donc pas besoin d’une souris pour plus de commodité. De plus, la conception de la couverture du livre permet d’ajuster l’angle de l’écran lorsqu’il est posé sur la table.

Jetez un œil aux fonctionnalités du Samsung Galaxy Tab S7. N’oubliez pas que nous aurons bientôt une autre vidéo consacrée aux fonctions de la tablette sud-coréenne.

Taille: 253,8×165,3×6,3 mm Poids: 498 grammes S Pen Taille: 8,2×7,7×147 mm S Pen Poids: 7,98 grammes Écran: 11 pouces 120Hz (LCD) Résolution; 2,560×1,600 pixels Processeur: Snapdragon 865 Plus RAM: 6 Go et 8 Go Stockage: emplacement microSD de 256 Go: Oui Caméras arrière: 13 mégapixels et 5 mégapixels grand angle Caméra frontale: 8 mégapixels Son: quatre haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos Port: accéléromètre USB-C 3.2 Capteurs: , gyroscope, lumière, capteur à effet Hall Lecteur d’empreintes digitales: bouton In Batterie: 8 000 mAh avec charge rapide 45 W Connectivité: option 5G (mmWave et Sub-6) et LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 Couleurs: Mystic Noir (noir), Mystic Silver (argent) et Mystic Bronze (bronze)

