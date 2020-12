Mis à jour le 12/03/2020 à 23:03 PM

Samsung, la marque sud-coréenne, n’a pas arrêté de lancer des téléphones portables tout au long de 2020, mais ce n’est pas tout, elle les a également mis à jour. Parmi les appareils présentés cette année que nous quittons figurent la ligne A, le Z Flip, le Galaxy S et le Note. Maintenant, il y a des nouvelles sur les terminaux qui seront mis à jour dans les prochains jours.

Certains terminaux qui composent sa gamme haut de gamme devraient avoir Une interface utilisateur 3.0, la dernière couche de personnalisation qui arrivera en conjonction avec Android 11, le nouveau système d’exploitation de Google qui apporte des améliorations dans le système de sécurité et les alertes.

Tandis que le Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra Ils sont déjà en cours de mise à jour en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe, cette mise à jour devrait être déployée dans plus de pays dans le monde. Il convient de noter que ce sont les téléphones qui ont pu tester la version bêta de One UI 3.0.

Consultez la liste complète des téléphones portables Samsung qui seront mis à jour vers One UI 3.0. (Photo: Samsung)

Découvrez le calendrier complet et les appareils Samsung qui seront mis à jour entre décembre, janvier et février. Lequel avez vous?:

Décembre 2020:

Samsung Galaxy S20.Samsung Galaxy S20 + .Samsung Galaxy S20 Ultra.

Janvier 2021:

Samsung Galaxy Note 10.Samsung Galaxy Note 10 + .Samsung Galaxy Note 20.Samsung Galaxy Note 20 Ultra.Samsung Galaxy S10e.Samsung Galaxy S10.Samsung Galaxy S10 + .Samsung Galaxy S10 Lite.Samsung Galaxy Fold.Samsung Galaxy Z Fold 2.Samsung Galaxy Z Flip.

Février 2021:

Mars 2021:

Samsung Galaxy A51.Samsung Galaxy A51 5G.Samsung Galaxy M30.Samsung Galaxy M31.Samsung Galaxy Note 10 Lite.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Sachez tout ce que Samsung a lancé dans son 2020 déballé

Samsung Galaxy Unpacked: ce sont les produits que la marque a présentés

EN SAVOIR PLUS SUR SAMSUNG