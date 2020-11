Mis à jour le 11/11/2020 à 19:32

Samsung Il a lancé non seulement la ligne M dans notre pays, mais aussi son appareil de pliage le plus récent, le Galaxy Z Fold 2, mais il donne également déjà des indications sur sa prochaine mise à jour de sa couche de personnalisation: One UI. Avez-vous un terminal de la société sud-coréenne? Découvrez si vous disposez d’une nouvelle version de votre logiciel.

L’interface One UI 3.0 de Samsung Il a un nouvel écran de verrouillage dynamique qui a plus de catégories et vous pouvez en sélectionner plus d’une. Vous pouvez également afficher vos conversations et vos contenus multimédias plus facilement dans leurs propres sections en faisant glisser votre doigt du haut de l’écran vers le bas.

Vous pouvez également vous connecter sans fil à Samsung DeX et profiter de votre appareil photo, car une stabilisation améliorée est ajoutée lorsque vous prenez des photos de la lune à des niveaux de zoom élevés.

Quels sont les téléphones portables de Samsung Lequel sera mis à jour vers One UI 3.0? La fuite vient des mains de @TheGalox_, une source assez fiable où vous pouvez voir quels sont les terminaux qui effectueront la mise à jour tant attendue:

Galaxy A QuantumGalaxy A01Galaxy A01 CoreGalaxy A10Galaxy A10sGalaxy A11Galaxy A20Galaxy A20eGalaxy A20sGalaxy A21Galaxy A21sGalaxy A30Galaxy A30sGalaxy A31Galaxy A40Galaxy A40sGalaxy A41Galaxy A42 5GGalaxy A50Galaxy A50sGalaxy A51Galaxy A51 5GGalaxy A51 5G UWGalaxy A60Galaxy A70Galaxy A70sGalaxy A71Galaxy A71 5GGalaxy A71 5G UWGalaxy A80Galaxy A8sGalaxy A90Galaxy A90 5GGalaxy M01Galaxy M01 CoreGalaxy M10Galaxy M11Galaxy M20Galaxy M21Galaxy M30Galaxy M30sGalaxy M31Galaxy M31sGalaxy M40Galaxy M51Galaxy Note 10Galaxy Note 10 5GGalaxy Note 10 LiteGalaxy Note 10 PlusGalaxy Note 10 Plus 5G Ce sont les téléphones Samsung qui seront mis à jour vers One UI 3.0. (Photo: Samsung) Galaxy Note 20Galaxy Note 20 5GGalaxy Note 20 UltraGalaxy Note 20 Ultra 5GGalaxy S10Galaxy S10 5GGalaxy S10 LiteGalaxy S10 PlusGalaxy S10eGalaxy S20Galaxy S20 5Galaxy S20 5G UWGalaxy S20 FEGalaxy UltraGalaxy S20 S20 S20 S20 S10Galaxy UltraGalaxy S20 S20 ProGalaxy FoldGalaxy Fold 5GGalaxy Z FlipGalaxy Z Flip 5GGalaxy Z Fold2Galaxy Z Fold2 5G

