Le droitier recrue Sixto Sanchez devrait faire ses débuts à domicile vendredi, lorsque ses Marlins de Miami devraient accueillir les Rays de Tampa Bay.

Sanchez, âgé de 22 ans (1-0, 5,40 ERA), a fait ses débuts tant attendus en MLB en battant les Nationals de Washington, 5-3, samedi dernier.

Il en a retiré quatre et n’en a pas marché en cinq manches, impressionnant apparemment tout le monde avec une balle rapide électrique qui a atteint 100 mph, un curseur dur qui plonge au marbre et un changement de wipeout qui peut être dévastateur lorsqu’un frappeur est prêt pour la chaleur.

“C’était excitant de le voir présenter”, a déclaré le manager des Marlins, Don Mattingly, aux journalistes. “Je pense qu’il continuera à s’améliorer.”

Quelle est la qualité des produits de Sanchez?

Voici un indice: sa balle rapide était en moyenne de 98,5 mi / h, et il a raté des swings sur 42,9% de ses curseurs.

Sanchez a accordé trois points sur une paire de circuits, mais son sang-froid lui a valu la victoire car il n’a jamais perdu la zone de frappe. En fait, il a lancé 66 lancers contre Washington – 46 d’entre eux pour des grèves, un ratio phénoménal.

Acquis dans l’échange de février 2019 qui a envoyé le double receveur All-Star JT Realmuto aux Phillies de Philadelphie, Sanchez avait un ratio de 4,6 retraits au bâton par marche au cours de cinq saisons de ligue mineure.

Sanchez, qui pourrait être le démarreur le plus électrique de Miami depuis la mort de Jose Fernandez dans un accident de bateau en 2016, devait lancer jeudi, mais le match a été reporté en signe de protestation contre les meurtres répétés d’hommes noirs non armés ou non menaçants.

Tampa Bay, qui devait affronter les Orioles de Baltimore en visite jeudi soir, a également vu son match reporté.

“Avec la plate-forme que nous avons en tant qu’athlètes”, a déclaré le joueur de deuxième but de Rays Brandon Lowe à propos des troubles sociaux, “nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser ces choses passer inaperçues.”

Le droitier des Rays Ryan Yarbrough (0-2, 4.45 ERA), qui devait débuter jeudi, affrontera désormais Miami 24 heures plus tard.

Yarbrough, un Texan de 28 ans, a été repêché au quatrième tour en 2014.

Il a été assez constant dans les majors, avec son ERA allant d’un minimum de 3,91 dans son année recrue de 2018. Cette année, 4,45 ERA est sur le point d’être sa pire carrière.

Dans l’ensemble, Yarbrough a une fiche de 27-14 et une moyenne de 4,06 en 72 matchs, dont 26 départs.

Yarbrough a fait deux apparitions en carrière contre les Marlins, dont un départ, affichant une fiche de 0-1 et une MPM de 5,14. Il a également une MPM de 6,00 dans son seul départ / apparition à Marlins Park.

Offensivement, les Rays sont menés par Lowe, l’arrêt-court Willy Adames et le joueur de troisième but Yandy Diaz. Lowe mène tous les partants des Rays dans la moyenne au bâton (.296) et domine tous les joueurs de Tampa dans les circuits (10) et les points produits (27). Adames mène les Rays en double (11), et Diaz a un solide 0,814 OPS.

Pendant ce temps, le joueur de troisième but Brian Anderson et le joueur de premier but Jesus Aguilar sont à égalité pour la tête de l’équipe de Miami avec quatre circuits chacun. Aguilar a 20 points produits, deux de plus qu’Anderson.

L’arrêt-court Miguel Rojas mène les Marlins avec une moyenne au bâton de .367, mais il n’a disputé que 10 matchs. De plus, Rojas s’est effondré ces derniers temps, avec une fiche de 2 en 16 au cours de ses six derniers matchs.

Miami a également quelques autres frappeurs effondrés tels que le voltigeur droit recrue Jesus Sanchez (.048); le voltigeur de centre Lewis Brinson (.161); le receveur Jorge Alfaro (.211); et le joueur de premier but recrue Lewin Diaz (.222).

