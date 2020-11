Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 12 novembre 2020, p. a11

Pour Sabás Ponce, qui était membre du champion Guadalajara, célébrer un titre va au-delà de remporter une finale. Avant de tomber amoureux du maillot et de se battre pour tous les points, maintenant il n’y a plus de champion absolu, ils font une phase après l’autre et même le football mexicain a stagné, a-t-il déclaré.

Lucide à 83 ans, Ponce est déçu de la manière dont la Liga Mx se joue actuellement, avec un championnat et des séries éliminatoires, où même les équipes avec neuf défaites aspirent toujours à remporter le titre. Il n’y a plus de champion d’origine, on s’est battu point par point, celui qui a obtenu la plus haute qualification a remporté la couronne. Maintenant, ils se partagent le tournoi, je ne sais pas combien de fois, c’est faux, le vrai spectacle a été perdu, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Ponce, qui avec José Jamaicón Villegas sont les footballeurs avec le plus de titres de première division, après avoir remporté huit trophées dans les années 1960, a clairement indiqué qu’être champion était très facile et le plus compliqué à la fois.

Il suffit de maintenir un bon plan de match et d’avoir une équipe qui s’identifie, a-t-il déclaré. Voyant les hauts et les bas que Chivas, le club auquel il est fidèle depuis des décennies, a connu, il a regretté de ne pas avoir vu cette solidité pour atteindre un titre.

Ils ont été mauvais pendant longtemps, c’est triste car c’est l’équipe mexicaine, ils doivent s’identifier les uns aux autres, ils doivent démontrer la valeur de Guadalajara, mais ils nous ont laissé tomber, a-t-il dit.

Les indisciplines ne passent pas devant l’analyse de Ponce, même s’il a admis que ces actes ont toujours existé dans le football, mais avant de prendre soin de nous-mêmes, nous savions ce que nous représentons pour les fans, c’est pourquoi nous nous sommes épanouis sur le terrain, maintenant ils vont seulement charger.

Avant d’être le champion, Chivas a vécu l’étape du déjà mérite en restant proche du titre. Ponce est arrivé juste au moment où cet épisode a été rompu: nous avons gagné plusieurs tournois, nous sommes devenus des idoles, mais comme le football est maintenant, il n’y aura pas de club qui répète ce que nous avons accompli.