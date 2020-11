Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Jeudi 19 novembre 2020, p. a12

L’ancien champion Jhonny González n’a pas pu relancer sa carrière cette année. Depuis août il n’est plus sur le ring et en 2020 il n’a pas trouvé les conditions pour reprendre la boxe comme effet de la pandémie. Ce mois-ci, j’avais des plans et comme c’est devenu courant, ils se sont dissous sans explication. Telle une recrue, il attend une opportunité d’apparaître dans la division des super poids plume, où les bons combattants abondent.

Plus d’un an sans monter au combat. La vie d’un boxeur qui ne pratique pas son métier peut être exaspérante. Mais la longue carrière de Jhonny, près de 80 combats, l’a façonné comme un athlète stoïque qui a forgé la patience de supporter des moments difficiles.

Les plans de nous tous qui pensions revenir au premier trimestre ont échoué à cause de la pandémie et maintenant nous attendons, dit Jhonny; les combats que nous avons vus récemment sont ceux qui ont déjà été convenus et qui sont à peine sauvés.

Jhonny s’est battu en août 2019 et prévoyait de revenir en décembre de la même année. Il n’y avait pas de précipitation, en février ou en mars, il reviendrait. La pandémie a effondré toute la planification dans le monde. Enfin, il semblait qu’il reviendrait ce mois-ci et encore une fois le concours est tombé.

Je n’ai pas d’autre choix que de m’entraîner chez moi où j’ai une salle de sport, pour être prêt à tout appel, dit le boxeur; les plans sont bloqués et ce 2020, il sera difficile de faire quelque chose. Nous devons attendre l’année prochaine.

Pendant que Jhonny attend patiemment, d’autres combattants de sa division sont consacrés, comme Gervonta Davis; D’autres, comme le champion des super poids plume du World Boxing Council, Miguel Berchelt, ont dû annuler son combat tant attendu contre Óscar Valdez après avoir attrapé Covid-19.

Je ne peux pas être impatient, coupe Jhonny; il n’y a pas de conditions pour faire des combats. Nous n’avons pas d’autre choix que de travailler de manière disciplinée et d’être préparés pour quand quelque chose apparaît. Prêt comme si on combattait demain.

Sans concours à la porte, Jhonny préfère se protéger des risques de contagion. Son entraîneur à Los Angeles, Manny Robles, était positif pour le coronavirus et cela lui donne une certitude du danger de la crise sanitaire.

Une contagion n’est pas seulement grave pour notre santé, individuellement, et pour ses conséquences dans les projets et autres, dit-il; Quoi qu’il en soit, vous êtes un athlète de haut niveau et vous ne vous ennuierez probablement pas, mais les gens autour de vous peuvent passer un très mauvais moment. S’il n’y a pas de combat, je préfère travailler dans ma propre maison et prendre soin de moi.

Ce n’est pas simple pour un combattant qui a été champion du monde et avec trop de toile. Bien qu’il admette que ce sont les promoteurs qui sont en charge de négocier et de rechercher des rivaux, il sait qu’il doit affronter quelqu’un avec un certain prestige. Il ne peut pas se battre avec n’importe qui.

Nous sommes là pour ce qui est présenté, ce sont les promoteurs qui font le travail, et nous acceptons ce qu’ils nous offrent, souligne-t-il; la pandémie nous a frappés très durement. Pour l’instant, il n’y a rien et ce dont nous avons le plus besoin, c’est de retourner sur le ring.