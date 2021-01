▲ El Cachorro Lagunero, descendant de la dynastie Blue Panther, a trouvé dans la vente d’accessoires sur les réseaux sociaux un moyen de faire face à la crise économique qui a provoqué la pandémie dans tout le syndicat de lutte, où en l’absence de travail, certains Les gladiateurs ont même eu recours à des combats clandestins malgré le risque de contagion pour eux-mêmes et pour les personnes présentes. Photo gracieuseté du combattant

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mardi 19 janvier 2021, p. a12

Il n’y a plus de catharsis dans la lutte. La pandémie a entraîné le spectacle des gladiateurs qui enflamment la passion d’un public qui hurle et se révolte contre les méchants et encourage leurs héros sur le ring. Sans fonctions et avec l’industrie des costalazos paralysée, les athlètes du pankration vivent une crise qui ne semble pas avoir de fin.

El Bandido, un jeune de 25 ans en très bonne condition physique, a non seulement subi les coups de l’inactivité au travail, mais a également dû vaincre le Covid qui l’a agressivement attaqué en septembre. Une nuit, le gladiateur a même dit au revoir parce qu’il sentait qu’il pouvait mourir dans une heure.

La souffrance était si grande que je voulais que tout se termine en même temps, il se souvient encore avec angoisse; Ils m’ont dit que je courais beaucoup de risques, avec une très faible oxygénation et l’esprit courait en pensant au pire.

Le gladiateur a surmonté le pire, cependant, les ravages physiques qui restaient étaient très graves. Il s’est retrouvé avec un épuisement chronique et une incapacité à respirer qui le laissait essoufflé lorsqu’il tentait une activité. Après des mois de rééducation, El Bandido pouvait à peine retrouver la capacité de reprendre un peu sa vie normale.

Juste en décembre, ils ont vérifié mes poumons et ils ne font plus de sons, dit-il; J’ai déjà repris ma formation pour passer à autre chose et continuer ma profession.

L’alternative des différents combattants, quant à elle, est de participer à des fonctions contrôlées aux États-Unis. Le marché du style mexicain est généreux et beaucoup essaient en ce moment qu’il n’y a pratiquement aucune activité au Mexique.

De nombreux lutteurs ont trouvé un répit à cette paralysie avec la vente de produits liés à la lutte, masques, masques faciaux, tee-shirts et figurines sont très demandés sur les réseaux sociaux, où ils font la promotion de leurs produits.

Nous recherchons des options avec des promoteurs qui veulent faire des fonctions à huis clos, dit Bandido; mais nous devons survivre et maintenant la vente de produits est une issue. Et bien sûr, recherchez l’activité aux États-Unis, où la lutte mexicaine est très populaire.

Le chiot Lagunero a également trouvé une alternative dans la vente de marchandises allusives à son personnage via les réseaux sociaux. Bien qu’il appartienne à une dynastie – il est le fils du vétéran Blue Panther et frère de Black Panther et de Blue Panther Jr. -, comme toute sa guilde, il souffre des effets du manque de travail.

Je savais que certaines fonctions clandestines étaient organisées. Il est évident que ces événements n’étaient pas conformes aux protocoles de réduction des risques face à la pandémie et représentaient des sources de contagion. Le louveteau a choisi de ne pas être en danger.

C’est un dilemme moral entre travailler et être responsable de la pandémie, dit le combattant; Si je suis honnête, je ne sais pas ce qu’il adviendra de notre carrière de lutteur, car nous ne voyons pas la fin de cela. Nous pensions que ce serait une question de quelques mois et presque un an s’est écoulé.

L’angoisse est perçue malgré les paroles calmes d’El Cachorro, un combattant qui, lorsqu’il se souvient de son enfance, déclare n’avoir jamais rêvé d’être médecin ou pompier lorsqu’il est devenu adulte. Dans sa tête, il a toujours voulu ressembler à son père et se consacrer au métier familial.

De nombreuses personnes sont déprimées, certaines parce qu’elles ont perdu des êtres chers, sont tombées malades ou ont perdu leur emploi. Je ressens plus que de l’angoisse qui m’a affecté de ne pas être près d’arriver là où je voulais être dans la lutte. Et c’est la seule chose que j’ai voulu toute ma vie.