Le Français Antoine Griezmann (au centre) continue d'être irrégulier avec les Catalans et n'a pas pesé lors du match

Mercredi 30 décembre 2020, p. a11

Barcelone. Barcelone a fait naufrage sous le regard des tribunes de la star argentine Lionel Messi. Les Catalans ont vu une séquence de victoires de 12 ans brisée lors de leur dernier match de l’année en signant un match nul 1-1 contre Eibar hier.

Lors d’un autre affrontement à la date 16, le Real Betis, avec la participation des Mexicains Andrés Guardado et Diego Lainez, a chuté 4-3 lors de sa visite à Levante et est déjà l’équipe la plus battue du tournoi, puisqu’elle a inscrit 30 buts.

Au Camp Nou, Kike García a volé le ballon à l’Uruguayen Ronald Araújo et s’est dirigé vers la zone pour battre l’Allemand Marc-André ter Stegen d’un tir du pied gauche à la 57e minute. Le Français Ousmane Dembélé s’est associé à un tir bas et croisé, après avoir reçu la passe à son arrivée dans la zone à 67 ans.

Les azulgranas sont en sixième position avec 25 unités, sept derrière les leaders de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid; dans le cas des colchoneros avec deux duels de moins. Eibar a marqué des points pour la première fois de son histoire de visite contre le Barça; il atteint 16 unités pour se placer en position 14.

Barcelone n’avait pas la star Messi sur le terrain en raison d’une gêne à la cheville droite et son équipe avait l’air à plat. Araújo n’a pas réussi à contrôler une passe retardée du Bosniaque Miralem Pjanic et Kike lui a pris le ballon pour établir le 0-1. Dembélé égalisait dix minutes plus tard en franchissant une passe envoyée par Júnior Firpo.

À la huitième minute, le Danois Martin Braithwaite a raté un penalty et dans les affres du match, le Portugais Francisco Trincão a pu changer le résultat pour les Catalans en écartant ses rivaux dans la surface avant de prendre un tir qui est passé sur le côté du poteau.

Sur d’autres fronts, Cadix et le Real Valladolid ont fait match nul et vierge, tandis que Séville a battu Villarreal 2-0 avec des buts de l’Argentin Lucas Ocampos à la huitième minute par des tirs au but et du Marocain Youssef En-Nesyri à 53 ans. pour sauter à la quatrième position avec 26 points. Villarreal est cinquième avec le même nombre d’unités.

Levante a battu le Real Betis 4-3 qui a subi son neuvième revers. Dans la deuxième minute, le local Oscar Duarte a concédé le 1-0 avec une bonne tête après un corner. Dix minutes plus tard, Aissa Mandi égalisait, après avoir consulté le VAR. Puis un José Luis Morales inspiré est apparu pour tout définir en faveur des hôtes.

À 22 ans, Morales a brillé avec un tir de volée coloré avec sa jambe droite, et quelques minutes plus tard, il a répété le tir, maintenant avec sa gauche, pour un lapidaire 3-1 à la minute 24. Une erreur d’Andrés Guardado a conduit au 4- 1, avec un but de Roger Martí à une passe de Morales à 55 action. Guarded a été remplacé à 65 ans.

L’entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, a fait réagir son équipe, mettant Diego Lainez et Sergio Canales à 59 ans; Lainez a provoqué l’expulsion d’un rival à 68 ans et Canales a doublé: 78 sur penalty et 85 sur un tir, pour la finale 4-3.