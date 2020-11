Mis à jour le 21/11/2020 à 18:19

Les joueurs de la Barcelone Ils sont sortis au Wanda pour encourager Ansu, blessé au ménisque et qui sera absent pendant environ 4 mois. Les nouvelles étaient mauvaises, mais rien n’indiquait que les choses pourraient empirer.

J’ai déjà prévenu dans ma chronique du match contre la Juventus pour la Ligue des champions. J’ai dit que la planification sportive de cette équipe était désastreuse, surtout défensivement, que le Barça ne pouvait pas vivre sans les centres, que si Piqué prenait froid, nous aurions un gros problème.

Eh bien, la réalité dépasse toujours la fiction et Piqué n’a pas pris froid, Piqué s’est cassé le genou comme Ansu. Et cela ne peut pas être guéri avec une aspirine. Sans le défenseur central catalan, le Barça reste dans la surface, sans défenses dans l’axe de la défense.

Et si la saison s’annonçait déjà mauvaise, à cause de son origine et du changement dans le projet que Koeman était censé construire, maintenant ça a l’air terrible. Le Barça est une équipe pauvre, et pas seulement économiquement, mais aussi en jeu, et avec la blessure de Piqué – et je le répète, sans défenses disponibles – ils perdent toute compétitivité et disent au revoir à la Ligue et à toute chance de titre cette saison. Et ça, une équipe de la taille du Barça, ne peut pas être autorisée au premier échange. Bartomeu est parti, mais son héritage sera une dalle qui s’éternisera longtemps.

