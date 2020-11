Hier, il a ajouté une autre médaille d’or et deux bronzes, ce qui laisse la représentation de Gijón avec un total de deux médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze. La médaille d’or de cette dernière journée a été remportée par César Castro au 200 nage libre, épreuve dans laquelle il a débuté en tant que favori puisque le sien est le record d’Espagne. L’olayista a rempli les prévisions et a dominé le reste des rivaux.

La première des deux médailles de bronze est revenue à Sergio Campos au 50 mètres dos, tandis que la seconde est allée au relais 4×10 styles composé d’Alexander Armstrong, Juan Luis Vega, Sergio Campos et César Castro.

L’équipe Olayista s’est démarquée dans les épreuves de relais, puisqu’en plus de la troisième place obtenue hier matin, il faut ajouter celles obtenues les jours précédents dans les styles 4×50 hommes, dans les essais libres 4×100 hommes et dans les essais libres 4×200 femmes.

Chez les hommes, la performance la plus remarquable a été celle de César Castro, qui a obtenu une médaille d’or et une d’argent dans les épreuves individuelles, et a également fait partie des trois relais qui ont monté le podium.

Chez les femmes, Beatriz Gómez a brillé avec une médaille d’or, une d’argent et une de bronze, cette dernière faisant partie de l’équipe de relais.

Au classement par équipe, les hommes de Santa Olaya ont terminé le Championnat d’Espagne en cinquième position, tandis que les femmes en dixième. Cela place le club de Gijon parmi les dix premiers en Espagne dans les deux catégories.

En plus des médailles obtenues par la représentation de Santa Olaya, il est également nécessaire de souligner celle de bronze obtenue par Carlota Torrontegui, qui vit en Andalousie et rivalise avec Inacua Málaga, au 200 papillon avec une marque qui représente un nouveau record andalou.